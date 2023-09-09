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慶雙十 宜蘭「當代樂坊」10日Warren公演

記者孫影真／新澤西州報導
慶祝中華民國112年國慶文化訪問團新澤西公演，由新州北部美華聯誼會籌辦。(主辦方提供)
慶祝中華民國112年國慶文化訪問團新澤西公演，由新州北部美華聯誼會籌辦。(主辦方提供)

為慶祝中華民國112年國慶，僑務委員會今年選派來自台灣宜蘭的「當代樂坊」擔任國慶文化訪問團，將以精采的國樂與舞蹈表演，巡演美加16大城市，演出「讓世界聽見台灣」；其中，新澤西公演將於9月10日(周日)在Warren演出，節目豐富多彩，預計有近千名來賓出席，盛況可期。

當代樂坊成立於1994年，曾多次受邀在國家音樂廳演出，甚至到歐、美、日等國表演，並且承辦「丟丟銅蘭城國際音樂節」、「第一屆亞太合唱藝術節」和「法國音樂營」等重要國際活動，備受矚目。

當代樂坊以絲竹樂器演奏多種風格的樂曲，安排笛子、大阮、中阮、古箏、二胡和揚琴等樂器，演奏傳統樂曲、搖滾、中外民謠及西洋古典音樂，今年的節目可上網：https://reurl.cc/V467VQ預覽。

新澤西主辦單位新州北部美華聯誼會表示，公演由駐紐約台北經濟文化辦事處、紐約華僑文教服務中心指導，FASCA海外青年文化大使協會、北新中文學校、華音青少年合唱團、新澤西台灣商會、新澤西中文學校協會、中美文化協會、大紐約區大專校聯會、中原大學校友會、世新大學校友會、台灣同鄉聯誼會、主流教師聯誼會、梅山中文學校、文化種子教師協會、陽光卡拉ok聯誼會等僑社協辦，歡迎僑胞踴躍購票，共襄盛舉。

有愛心人士預訂兩台50人座巴士，從法拉盛台灣會館接送觀眾來回會場，預訂巴士請洽：陳焌(516)859-8288。

新澤西公演日期9月10日(周日)，時間下午6時30分，地點在Watchung Hills Regional High School Performing Arts Center，地址：108 Stirling Road, Warren, NJ 07059；主辦方建議贊助20元起，購票可致電(973) 979-7810，或發電郵至[email protected]

國慶文化訪問團宜蘭「當代樂坊」將於9月10日在Warren演出。(主辦方提供)
國慶文化訪問團宜蘭「當代樂坊」將於9月10日在Warren演出。(主辦方提供)

新澤西 中華民國 法拉盛

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