涉收賄50萬 賓州2房管局官員被控罪

切斯特郡房屋管理局共管理12個住房項目，為2500多戶家庭及長者提供服務，經手資金龐大，卻傳出兩名官員收受賄賂，詐騙公款情事。(Chester Housing Authority官方臉書)

賓州 切斯特郡房屋管理局(Chester Housing Authority )兩名官員，涉嫌收受承包商賄賂，被控詐騙 公款超過50萬元，同案的承包商也被控以相關罪名。

57歲的懷斯(Norman D. Wise)是賓州切斯特郡房屋管理局(Chester Housing Authority )的公共住房主管；53歲的丹尼爾 (Douglas E. Daniel) 則是房屋管理局的住房項目經理兼懷斯的首席助理，都是來自新澤西州 。

同案的65歲承包商科爾曼(Leonard F. Coleman)的公司Coleman's Contracting，從2014年7月到2022年3月，承包切斯特郡房屋管理局的房屋美化、油漆、窗戶更換等工程。

調查指出，科爾曼先後向懷斯及丹尼爾行賄7萬6400元，以換取房屋管理局發包工程；而懷斯與丹尼爾還涉嫌浮報科爾曼的工程費用。房屋管理局不虞有詐，依照提交的工程單據支付費用，總計約250萬元。

地區檢察官羅梅羅(Jacqueline C. Romero) 說，懷斯與丹尼爾將工程款存入科爾曼的銀行帳戶，科爾曼再將回扣存進兩人的個人銀行帳戶，前後共計7萬6400元。

切斯特郡房屋管理局共管理12個住房項目，為2500多戶家庭及長者提供服務，經手資金龐大。

檢方指出，三人除提交的不實工程單據，還包括部分根本沒有施作的項目，導致房屋管理局損失54萬4967元，因此同被控賄賂和欺詐等罪名。

此案調查期間還揭發懷斯和丹尼爾在2019年1月至2023年1月，自行成立一家名為Trinity Management Group的公司。兩人以這家公司名義承包房屋管理局不少工程，然後又將這些工程卻交給管理局員工，於公務時間執行，又或再轉包給其他承包商，有些項目甚至根本爛尾沒有完工。