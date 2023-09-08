新州議員增10億支出方案 細節公布

新澤西州眾議會議場。由於新州參眾議會都控制在民主黨手中，所以大部分臨時增加的「寵物專案」(pet projects)經費都流向民主黨議員的選區。(美聯社)

每年6月底新澤西州年度預算 程序終止前的最後期間，總是有州議員臨時提出大量支出要求，而過去兩年的稅收激增造成今年最後一刻的數十億元支出。

6月底州長墨菲(Phil Murphy)與州議會高層忙著敲定新年度的543億元預算，州議員在協商最後幾日提出數百項支出計畫，這些請求加上墨菲政府最後一刻增加的項目，使原先的預算案增加超過10億元。

新州 納稅人直到9月1日，即州政府預算生效九周後才看見這些支出要求的細節資訊，這是新州議會兩黨常見的做法，缺乏透明度和究責，因此向來飽受批評。

民主黨 州議員為他們的預算程序辯護，聲稱他們實施的支出計畫包括減輕財產稅的歷史性投資、學校輔助、健康照護、可負擔住房、就業訓練等項目。

州眾議會多數黨辦公室表示：「我們遵守所有法律與規定，確保公眾能了解這些預算如何符合他們的需求，州長提案預算的所有變動在通過前都是公開的。」

州參議會民主黨籍議長史卡塔里(Nick Scutari)表示議員要利用州與聯邦資源提升新澤西人民的生活品質，而不增加地方政府的支出。

議員最後一刻提出的支出要求大部分用於全州的措施，或用來處理新州大量社區遭遇的挑戰，包括投入1億元到ANCHOR財產稅減免項目。

州議員還增加數億元用於資助個人關心的項目(pet projects，又稱寵物專案)，在新州通常被稱為聖誕樹項目(Christmas Tree items)。

由於新州參眾議會都控制在民主黨手中，所以大部分的經費流向民主黨議員的選區；超過1億5000萬元流向參議會議長、眾議會議長、參議會預算委員會主席所代表的郡。