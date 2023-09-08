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新州州長墨菲 簽署強化保障新州跨種族婚姻

編譯黃祖綺／綜合報導
新澤西州州長菲爾墨菲近期簽署了一項保護跨種族婚姻自由的新法，確保即使聯邦保護跨種族婚姻的法律受到威脅時，新州居民仍可與不同族裔人士通婚。(美聯社)
新澤西州州長菲爾墨菲近期簽署了一項保護跨種族婚姻自由的新法，確保即使聯邦保護跨種族婚姻的法律受到威脅時，新州居民仍可與不同族裔人士通婚。(美聯社)

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)近期簽署了一項保護跨種族婚姻自由的新法。新州議會於6月通過這項新法，即使聯邦保護跨種族婚姻的法律受到威脅時，新州居民仍可與不同族裔人士通婚。新州是少數從未禁止跨族婚姻的州之一。

去年最高法院的判決推翻羅訴韋德(Roe v. Wade)案，否決女性合法墮胎權利。墨菲在一份聲明中表示，2022年6月，最高法院的右翼多數派剝奪了婦女長期以來享有的墮胎權，等於否定婦女對於自己身體擁有自主權，當我們的國家發生基本平等和個人自由不確定狀況時，保護新澤西州的跨族婚姻在法律中格外具有重要意義。

1967年之前，許多州禁止非裔和白人通婚，直到當年洛文訴維吉尼亞州(Loving v. Virginia)案的判決，才裁定禁止跨種族婚姻屬於違法。

不過，去年推翻羅訴韋德案的大法官湯馬斯(Clarence Thomas)認為，法院應該重新審視其他類似的錯誤判決案例，例如支持同性婚姻和取得避孕藥的權利。

新州州參議員特蕾莎·魯伊茲(Teresa Ruiz)在一份聲明中表示，雖然跨族通婚本來就是人們的基本權利之一，但這項新法將更加保護我們的權利，如果聯邦最高法院推翻洛文訴維吉尼亞州案，這項立法將可確保本州居民有權與自己喜歡的人結婚。

墨菲去年簽署了兩項法案，讓新澤西州的女性擁有墮胎權，並將同性婚姻合法化。從未制定禁止跨族通婚法律的九個州，除新州之外，還包括康乃狄格、新罕布夏、紐約、佛蒙特、威斯康辛、明尼蘇達、阿拉斯加和夏威夷等州。

1967年，推翻禁止黑白通婚的洛文訴維吉尼亞州(Loving v. Virgin...
1967年，推翻禁止黑白通婚的洛文訴維吉尼亞州(Loving v. Virginia)案男女主角，理查·洛文(Richard Loving)和他的妻子蜜爾德(Mildred Loving)。(美聯社)

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