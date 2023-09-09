我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山賣房虧損機率 較全國多4倍 灣區跌幅特別大

酒店改遊民住所 華人說NO 質疑出價太高、決策不透明

資深經紀金小姐本週特別推薦 新上市絕佳地段地皮$3,000,000

新澤西訊

本週擁有豐富地產交易經驗的金小姐（Lan“Corina”Kam）為您推薦一處絕佳投資的商業地皮，售價300萬美元。位於新州好區Hackensack（哈肯薩克）黃金地段的房地產

該房產擁有已獲批的40個單元開發計畫。 該土地地理位置優越，位於備受追捧的即將開發地區，為開發商或投資者提供了獨特的機會。

對於該地區快速增長的住房需求，該房產是完美的投資選擇。

計畫獲得批准後，投資者可以立即開始建設，為您帶來高收益回報。

該地皮地理位置優越，經濟增長強勁，交通便利。這個位置肯定會吸引尋求便利和高品質生活的居民。

金小姐從事地產行業十餘年，專業知識和服務態度都得到廣大客戶的讚譽。

多年來幫無數人圓了買房賣房的夢。

金小姐專精新州北部Bergen、Hudson、Morris等好區房屋及法拍屋，為人誠信、負責、專業，精通國語、粵語、英語，可為您提供房屋買賣、估價、管理等“一條龍”服務，是您購置房產的得力幫手！

電話：201-982-7900；電郵：[email protected]

投資 新州 房地產

上一則

新州40年懸案終破 女子被控當年過失殺死親生女嬰

下一則

黃育羚婦產科醫師 提醒孕婦每天都需自我監測

熱門新聞

61歲的歐沛里歐在家門口清理車子遇劫。(youtube截圖)

門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死

2023-09-06 10:35

非裔孕婦拒下車接受盤查 遭俄州警擊斃「一屍兩命」畫面曝光

2023-09-01 23:46
兩名男嫌6日清晨在華埠永活街一家酒店前推倒一名華婦行搶。(華埠治安互助隊提供)

芝華埠今日清晨連環搶劫 華婦察覺有異逃跑仍受害

2023-09-06 11:13
北卡大學為嚴資杰舉行燭光哀悼會。(該校官網)

「他沒有任何白人成分」北卡大命案 高中校長種族言論惹議

2023-09-06 16:01
一名61歲的華男遭三名女非裔劫匪當街毆打搶走車鑰匙。(華埠治安互助隊影片截圖)

3非裔女嫌芝華埠行搶 當街毆打華男劫走車輛

2023-09-08 09:38
全美生活費用最高的8個都會區，加州聖荷西排第三。（美聯社）

全美生活費最高8都會區 加州4地進榜 聖荷西排第3

2023-09-05 22:16

超人氣

更多 >
保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓

保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓
天生學霸「3星座」 天資聰穎肯學又好學 他連情商都高

天生學霸「3星座」 天資聰穎肯學又好學 他連情商都高
周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有

周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有
華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO

華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO
不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所

不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所