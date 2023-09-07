我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

22歲Netflix工程師下班搭上Uber失蹤 屍體尋獲 死因曝光

中企如何突破拜登半導體封鎖線？繞個道就行

賓州公園豎納粹紀念碑 猶太團體反彈

編譯俞仲慈／綜合報導
賓州蒙哥馬利郡一處公園裡豎立著一座納粹紀念碑，引起猶太團體的反彈，包括「反誹謗聯盟」。圖為該聯盟舉行記者會。(Getty Images)
賓州蒙哥馬利郡一處公園裡豎立著一座納粹紀念碑，引起猶太團體的反彈，包括「反誹謗聯盟」。圖為該聯盟舉行記者會。(Getty Images)

賓州蒙哥馬利郡(Montgomery)一處公園裡豎立著一座納粹紀念碑，30年來不為人知，直到最近才首次曝光，引起費城地區猶太團體的反彈。

根據報導，蒙哥馬利郡艾爾金斯公園(Elkins Park)素以猶太教堂聞名，但約30年前，有退伍軍人團體在聖瑪麗烏克蘭天主教公墓立碑紀念納粹黨衛軍第14擲彈兵師(14th Waffen Grenadier Division, Schutzstaffel)。該部隊係二戰期間，由納粹德國在烏克蘭招募大批志願軍組成，和德軍並肩對抗蘇聯紅軍。

不過30年來，紀念碑彷彿隱形般不為人知，直到今年5月，有烏克蘭民族主義領導人來到公墓參觀，和紀念碑合影留念，並有照片被發布到社群媒體，外界才首次得知紀念碑的存在。

大費城猶太聯合會(JFGP)主管霍茲曼(Jason Holtzman)坦承：「對於在我們社區豎立任何納粹黨衛軍紀念碑，我們都深感不悅。」

「反誹謗聯盟」(ADL)地區主管戈雷斯基(Andrew Goretsky)聲明表示：「我們不反對烏克蘭任何國家象徵的紀念碑，但堅決反對為納粹黨衛軍豎立紀念碑。」

不過烏克蘭裔美國退伍軍人組織當地分會會長澤提克(Edward Zetick)卻主張烏克蘭士兵是自由鬥士而非納粹支持者，他強調：「他們強烈反對俄羅斯和共產黨，他們認為和德軍一起作戰，可以獨立建國。」

猶太報紙前進報(Forward)記者戈林金(Lev Golinkin)表示，全國有16個州發現42座納粹紀念碑，但多為個人豎立，至於艾爾金斯公園紀念碑和底特律一座紀念碑是國內僅有兩座納粹黨衛軍紀念碑。

納粹 烏克蘭 猶太

上一則

新州州參議員候選人 風電政策搖擺惹議

下一則

芝城女牧師 慘遭受助者入屋搶劫、毆打喪命

延伸閱讀

費城市府員工及低收入戶 搭SEPTA免費

費城市府員工及低收入戶 搭SEPTA免費
順民意 長島鐵路賓州車站班次增 5日起生效

順民意 長島鐵路賓州車站班次增 5日起生效
陳威獲任賓州州長亞太裔事務委員會主席

陳威獲任賓州州長亞太裔事務委員會主席
寵物犬被拒登機 賓州婦蓄意棄養被捕

寵物犬被拒登機 賓州婦蓄意棄養被捕

熱門新聞

61歲的歐沛里歐在家門口清理車子遇劫。(youtube截圖)

門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死

2023-09-06 10:35

非裔孕婦拒下車接受盤查 遭俄州警擊斃「一屍兩命」畫面曝光

2023-09-01 23:46
兩名男嫌6日清晨在華埠永活街一家酒店前推倒一名華婦行搶。(華埠治安互助隊提供)

芝華埠今日清晨連環搶劫 華婦察覺有異逃跑仍受害

2023-09-06 11:13
北卡大學為嚴資杰舉行燭光哀悼會。(該校官網)

「他沒有任何白人成分」北卡大命案 高中校長種族言論惹議

2023-09-06 16:01
根據分析，在伊州主修數學與統計，於畢業三年後中位年薪最高。(pexels)

主修這個科系 畢業3年後薪情最佳

2023-08-30 08:35
北維州著名的TJ高中多年排名全美第一，今年降至第五名。（記者張筠 / 攝影）

全美高中排名 常年冠軍TJ高中跌至第5…這所學校搶第1

2023-08-29 14:23

超人氣

更多 >
被動收入來源 理財專家說最常見是這四種

被動收入來源 理財專家說最常見是這四種
門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死

門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死
持紐西蘭護照回中國 10歲女被指「國籍衝突」引發熱議

持紐西蘭護照回中國 10歲女被指「國籍衝突」引發熱議
芝華埠今日清晨連環搶劫 華婦察覺有異逃跑仍受害

芝華埠今日清晨連環搶劫 華婦察覺有異逃跑仍受害
南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡

南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡