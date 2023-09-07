賓州公園豎納粹紀念碑 猶太團體反彈

賓州蒙哥馬利郡一處公園裡豎立著一座納粹紀念碑，引起猶太團體的反彈，包括「反誹謗聯盟」。圖為該聯盟舉行記者會。(Getty Images)

賓州蒙哥馬利郡(Montgomery)一處公園裡豎立著一座納粹 紀念碑，30年來不為人知，直到最近才首次曝光，引起費城地區猶太 團體的反彈。

根據報導，蒙哥馬利郡艾爾金斯公園(Elkins Park)素以猶太教堂聞名，但約30年前，有退伍軍人團體在聖瑪麗烏克蘭 天主教公墓立碑紀念納粹黨衛軍第14擲彈兵師(14th Waffen Grenadier Division, Schutzstaffel)。該部隊係二戰期間，由納粹德國在烏克蘭招募大批志願軍組成，和德軍並肩對抗蘇聯紅軍。

不過30年來，紀念碑彷彿隱形般不為人知，直到今年5月，有烏克蘭民族主義領導人來到公墓參觀，和紀念碑合影留念，並有照片被發布到社群媒體，外界才首次得知紀念碑的存在。

大費城猶太聯合會(JFGP)主管霍茲曼(Jason Holtzman)坦承：「對於在我們社區豎立任何納粹黨衛軍紀念碑，我們都深感不悅。」

「反誹謗聯盟」(ADL)地區主管戈雷斯基(Andrew Goretsky)聲明表示：「我們不反對烏克蘭任何國家象徵的紀念碑，但堅決反對為納粹黨衛軍豎立紀念碑。」

不過烏克蘭裔美國退伍軍人組織當地分會會長澤提克(Edward Zetick)卻主張烏克蘭士兵是自由鬥士而非納粹支持者，他強調：「他們強烈反對俄羅斯和共產黨，他們認為和德軍一起作戰，可以獨立建國。」

猶太報紙前進報(Forward)記者戈林金(Lev Golinkin)表示，全國有16個州發現42座納粹紀念碑，但多為個人豎立，至於艾爾金斯公園紀念碑和底特律一座紀念碑是國內僅有兩座納粹黨衛軍紀念碑。