新州州參議員候選人 風電政策搖擺惹議

新澤西州州參議員候選人德尼斯崔。(取材自Youtube)

數月前還在鼓吹風力發電的新澤西州 州參議員候選人德尼斯崔(Steve Dnistrian，共和黨 )，為了選票，強烈批評民主黨 州政府的離岸風電政策。

今年3月，德尼斯崔從反風力發電抗議現場推文說，「鯨魚和海豚在新澤西海岸紛紛死去。墨菲州長啊，聽聽新澤西人民的心聲吧，趕快叫停所有離岸風電開發計畫，搞清楚我們的海洋發生了甚麼再說。」

但在之前幾個月，德尼斯崔自己的品牌形象公司卻馬不停蹄地替LS電網公司(LS Power Grid)爭取政府發標的輸電系統建造案。

德尼斯崔如此改變立場，政敵和支持者都罵偽君子，但他接受媒體訪問時，大言不慚的說，是他好運，才得為電網公司賣命又得參選，「這樣，我對問題的了解，才沒人比得上。」

競選時，有人問德尼斯崔敢不敢承認他替電網公司工作過？他說，「我只強調有這行的經驗，不提客戶的名字，因為我和人家簽了約，這在企業界是再平凡不過的事。」

德尼斯崔認為他代表LS公司那段經驗，讓他對風力發電有「非常深入」的知識，更能合理扮演選民渴望的中間人角色。

德尼斯崔想拉下馬的民主黨現任州參議員戈帕爾(Vin Gopal)抨擊他是「虛偽的兩面人。如果我們信不過他會明確劃分個人利益與公眾利益的界線，誰敢相信未來重大議題他會公益重於私利？顯然，他為了當選，什麼話都敢說，甚麼事都敢做。」

新澤西州政府已核定在沿岸建立三個風力發電場，但最近的民調顯示，本來大受民眾歡迎的離岸風電計畫，因政治的兩極化，支持度陡降。

新澤西州和其他東岸各州沿海，最近發現不少死掉的鯨魚和海豚被沖上岸，愛護動物社團和新州某大環保社團責怪風電廠商海底測試所致，共和黨候選人紛紛藉機群起攻擊。