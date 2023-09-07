新澤西文創會燈籠展 9/16橋水鎮登場 還有現金抽獎
新澤西文創交流促進會第二屆燈籠展覧，將於9月16日到9月23日於橋水鎮購物中心舉行。
展覽現場將展出文創理事、北極星義工隊精心製作的大型燈籠，並有大大小小的燈籠掛滿整個商場。大型燈籠包括中秋月餅慶佳節、龍騰虎嘯、摩天大樓、珍珠奶茶、台灣黑熊、萬里長城、嫦娥奔月、中國娃娃、風車、吉祥卡通貓、笑臉相迎、海灘女郎、國粹麻將、鯉魚荷花潭魚、陰陽八卦、香甜可口蛋糕及各式各樣的動物等，別具特色。
開幕活動上將安排各種歌唱及舞蹈表演，並將首次表演彩帶龍。購物中心還準備了500個多家商店折扣券紅包袋，將發給現場觀眾。
在活動中心則將有小型燈籠及客家油紙傘彩繪活動，費用$10，參加者可參與現金抽獎。獎金為兩個$100頭獎、五個$50優勝獎。文創會將在9月23日活動結束時抽獎。若得獎人不在現場，該會將另行通知中獎者。
今年受邀貴賓包括新州國會眾議員Tom Kean jr. 、橋水市市長Matthew Moench、紐約文教中心主任陳永豐、新州眾議員Erik Petersen、中美文協會長李僑偉、新海中文學校台灣華語文學習中心負責人江海寧、梅山臺灣華語文學習中心李珠英、慈濟愛迪生中校校長邱瓊玉、愛迪生中校校長林郁翠、梅山中校校長林詩瑤等。
文創交流促進會會長吳麗卿表示，文創燈籠展於人潮聚多的橋水市購物中心展出，希望吸引不同族裔參與及認識中華文化。
吳麗卿感謝橋水市購物中心的大力支持及RWJ、Audi、PNC、AIG、United Health Care, Conway USA, Costco, Trader Joe’s、 Bridgewater Commons, VPRO Spa、Well Luck各大公司的贊助。
文創會除推廣文化外，還會不定期舉辦關愛社區活動，音樂會、模特兒賽、同時培育北極星青少年義工學習中華文化、關懷社會弱勢族群、並成為優秀的領導者。「人間有愛、文創處處在」。
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