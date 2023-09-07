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新澤西文創會燈籠展 9/16橋水鎮登場 還有現金抽獎

【新澤西州訊】
圖為橋水鎮購物中心展示的新澤西文創交流促進會第二屆燈籠展覽海報。(主辦單位提供)
圖為橋水鎮購物中心展示的新澤西文創交流促進會第二屆燈籠展覽海報。(主辦單位提供)

新澤西文創交流促進會第二屆燈籠展覧，將於9月16日到9月23日於橋水鎮購物中心舉行。

展覽現場將展出文創理事、北極星義工隊精心製作的大型燈籠，並有大大小小的燈籠掛滿整個商場。大型燈籠包括中秋月餅慶佳節、龍騰虎嘯、摩天大樓、珍珠奶茶、台灣黑熊、萬里長城、嫦娥奔月、中國娃娃、風車、吉祥卡通貓、笑臉相迎、海灘女郎、國粹麻將、鯉魚荷花潭魚、陰陽八卦、香甜可口蛋糕及各式各樣的動物等，別具特色。

開幕活動上將安排各種歌唱及舞蹈表演，並將首次表演彩帶龍。購物中心還準備了500個多家商店折扣券紅包袋，將發給現場觀眾。

在活動中心則將有小型燈籠及客家油紙傘彩繪活動，費用$10，參加者可參與現金抽獎。獎金為兩個$100頭獎、五個$50優勝獎。文創會將在9月23日活動結束時抽獎。若得獎人不在現場，該會將另行通知中獎者。

今年受邀貴賓包括新州國會眾議員Tom Kean jr. 、橋水市市長Matthew Moench、紐約文教中心主任陳永豐、新州眾議員Erik Petersen、中美文協會長李僑偉、新海中文學校台灣華語文學習中心負責人江海寧、梅山臺灣華語文學習中心李珠英、慈濟愛迪生中校校長邱瓊玉、愛迪生中校校長林郁翠、梅山中校校長林詩瑤等。

文創交流促進會會長吳麗卿表示，文創燈籠展於人潮聚多的橋水市購物中心展出，希望吸引不同族裔參與及認識中華文化。

吳麗卿感謝橋水市購物中心的大力支持及RWJ、Audi、PNC、AIG、United Health Care, Conway USA, Costco, Trader Joe’s、 Bridgewater Commons, VPRO Spa、Well Luck各大公司的贊助。

文創會除推廣文化外，還會不定期舉辦關愛社區活動，音樂會、模特兒賽、同時培育北極星青少年義工學習中華文化、關懷社會弱勢族群、並成為優秀的領導者。「人間有愛、文創處處在」。

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