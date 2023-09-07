新州「花小嬌」金湯花膠雞喜迎週年店慶 驚喜大禮包上線啦

花小嬌僅僅開業一週年，就獲得Google高達近5顆星好評，著實看得出大家對其喜愛的程度。

大紐約地區第一家花膠雞專門店，新澤西 排隊網紅火鍋店——花小矯金湯花膠雞一經問世就火爆新州 ，吸引眾多美食客惠顧。現正值店慶一週年，店家精心準備大禮包答謝新老客戶。禮品包括：電影票50張、AirPods 2個、榴蓮冰皮月餅5盒、護手霜或口紅5支、金湯伴手禮10個。9月8日至9月10日凡店內堂食每桌都有一次抽獎機會，送完為止。歡迎大家光臨花小嬌品美味贏大禮！

花小嬌自入住新州以來以其獨特的味道、滋補養生的功效以及優質的服務捕獲了眾多美食家的心。

與傳統的火鍋相比，花小嬌絕對完勝。用好料煲好湯，經過10小時熬制的特製金湯極具滋補作用，底湯再配以枸杞，蟲草花和紅棗，新鮮活殺走地雞和深海野生黃花魚花膠，老火熬制8min就可以喝湯吃肉啦！一碗金湯入口那真是濃郁又鮮香，美味至極，雞肉更是細嫩可口，軟嫩香滑再搭配不同口味的蘸料瞬間讓你的味蕾爆棚。每碗都富含滿滿的膠原蛋白，喝一碗湯相當於敷10張面膜，滋補養顏更有營養。喝湯吃肉過後就可以根據個人喜好依次添加各式涮菜如菌菇、海鮮、肉類和青菜類等，小編強烈推薦功夫黑魚片、玉米蝦滑、竹笙蝦滑等大家的熱門必點系列。

花小嬌是真正一款男女老少皆宜的滋補火鍋，調料吧有多達20多種各式蘸料，自由搭配保證滿足大家不同的需求。另外還提供各種小菜水果和零食小吃等。

金湯麵條和泡飯更是小朋友的最愛，吃完肉，下完菜，就可以吃用花膠雞湯煮的面和泡飯啦！營養滿滿！如果吃不了還可以打包！回家加點菜又是一頓，真是經濟又實惠。

店內還特別推出會員卡充值優惠活動：買$300元立贈$60元餐劵，相當於每次吃飯都打八折；買$500送上好冰酒；買$1000送$120外加冰酒；$2000送$200外加冰酒，買的越多送的越多！

歡迎預約定位：732-354-3078；地址：561 US-1, Edison, NJ 08817（99大華超市旁）

靈魂蘸料來幫忙，調料吧有多達20多種蘸料供您隨意搭配。

節假日週末經常一位難求，歡迎預約，等位更有禮品送。