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費城市府員工及低收入戶 搭SEPTA免費

編譯尤寶琪／綜合報導
費城市府擴大賓州東南地區交通局(SEPTA)關鍵優勢計畫適用範圍，9月1日起費城市府員工和部分貧困居民將獲得免費SEPTA通行證，預計將會有5萬人因此受惠。(SEPTA官網)
費城市府擴大賓州東南地區交通局(SEPTA)關鍵優勢計畫適用範圍，9月1日起費城市府員工和部分貧困居民將獲得免費SEPTA通行證，預計將會有5萬人因此受惠。(SEPTA官網)

費城擴大賓州東南地區交通局(SEPTA)關鍵優勢計畫(Key Advantage)適用範圍，9月1日起費城市府員工和部分貧困居民將獲得免費SEPTA通行證；市府官員稱，預計將會有5萬人因此受惠。

這項計畫允許雇主以批發價購買SEPTA通行證給員工使用；市府官員與SEPTA在記者會上表示，此舉將增加SEPTA乘客量、吸引新員工加入市府、推動經濟活動並減少污染。

費城市長肯尼(Jim Kenney)表示：「便捷、安全和可靠的交通系統對於任何大城市的增長和公平性，都至關重要。SEPTA的關鍵計畫是交通局、企業和其他雇主間的共同努力，如今再加上了費城市政府，旨在為所有人建立一個更強大、更快、更安全的系統，並減少我們地區的碳排放。」

誰有資格？

所有市府員工，包括消防員、社工、環衛工人、會計師、IT人員、圖書館員等，都可獲得免費SEPTA通行證。任何擁有帶薪病假的全職、兼職和臨時僱員，也都有資格；總計約2萬2000名員工符合資格，其中有約1萬人，已經登記享用此福利

另有約2萬5000名貧困人口，將有資格加入2023年秋季推出的零票價試行計畫；第一批參與者將根據收入和年齡隨機選擇。

如何取得？

市府員工：所有符合條件的市府員工都會收到一封註冊電子郵件，市府也在夏季舉辦了現場註冊活動；雖然註冊7月就開始，但福利要到9月1日才正式上路。

低收入居民：符合條件的居民將收到已註冊明信片通知；市府官員指出，明信片將於本周寄出。

適用範圍？

SEPTA通行證適用於任何由 SEPTA所提供的交通服務，包括公車、輕軌、Market-Frankford和Broad Street線地區鐵路和諾里斯頓(Norristown)高速電車。

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