減少藥物過量死亡 澤西海岸推動針頭舊換新

有鑑於藥物過量每年持續奪走數千條人命，「澤西中部探訪護士協會」將啟動移動針頭交換計畫。(Getty Images)

新澤西州 衛生廳代理廳長凱特蘭‧巴斯頓(Kaitlan Baston)指出，有鑑於藥物過量每年持續奪走數千條人命，「澤西中部探訪護士協會」(Visiting Nurse Association of Central Jersey)將啟動移動針頭交換計畫，並將在未來幾周內，前往孟莫斯郡(Monmouth County)和海洋郡(Ocean County)部分地區。

據聯邦疾病防治中心 (CDC)，以乾淨注射器交換使用過注射器，並引導民眾獲得戒毒治療的針頭交換計畫，成功讓C型肝炎(Hepatitis C)和愛滋病毒(HIV)感染減少了50%。

探訪護士協會目前已在阿斯伯瑞公園市(Asbury Park)進行名為「預防資源網」(Prevention Resource Network)的計畫；而新的移動小組將會前往孟莫斯郡的阿斯伯瑞公園市、伊頓鎮(Eatontown)、金斯伯格鎮(Keansburg)、基波特(Keyport)、長枝市(Long Branch)、紅岸鎮(Red Bank)，以及海洋郡的布里克鎮(Brick)和湯姆斯河市(Toms River)等地。

根據探訪護士協會日前發布的聲明，該移動小組將會從18日開始展開例行探訪；聲明指出「『澤西中部探訪護士協會』很感謝新澤西州衛生廳對我們的信任。」

有鑑於「奧施康定」(OxyContin)過度處方導致類鴉片藥物成癮問題氾濫，不少成癮者轉向海洛因(heroin)，「減少傷害」(harm reduction)服務的需求也隨之暴漲；根據新澤西州的「用藥過量儀表板」(Overdose Dashboard)，用藥過量在2021年於新州 造成3124人死亡，2022年則造成2892人喪命，2023年迄今則有1787人死亡。

新州減少傷害聯盟執行董事梅勒(Jenna Mellor) 表示：「本州的每個角落都需要有提供注射器的服務，宣布要在海洋郡和孟莫斯郡推出新服務，是朝實現這目標邁出的一大步。」