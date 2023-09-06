我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山掃毒3個月逮數百癮君子 民眾無感：毒販依舊猖獗

中國安部揭祕：CIA首位死在海外間諜 73年前在中被擊斃

減少藥物過量死亡 澤西海岸推動針頭舊換新

編譯尤寶琪／綜合報導
有鑑於藥物過量每年持續奪走數千條人命，「澤西中部探訪護士協會」將啟動移動針頭交換計畫。(Getty Images)
有鑑於藥物過量每年持續奪走數千條人命，「澤西中部探訪護士協會」將啟動移動針頭交換計畫。(Getty Images)

新澤西州衛生廳代理廳長凱特蘭‧巴斯頓(Kaitlan Baston)指出，有鑑於藥物過量每年持續奪走數千條人命，「澤西中部探訪護士協會」(Visiting Nurse Association of Central Jersey)將啟動移動針頭交換計畫，並將在未來幾周內，前往孟莫斯郡(Monmouth County)和海洋郡(Ocean County)部分地區。

聯邦疾病防治中心(CDC)，以乾淨注射器交換使用過注射器，並引導民眾獲得戒毒治療的針頭交換計畫，成功讓C型肝炎(Hepatitis C)和愛滋病毒(HIV)感染減少了50%。

探訪護士協會目前已在阿斯伯瑞公園市(Asbury Park)進行名為「預防資源網」(Prevention Resource Network)的計畫；而新的移動小組將會前往孟莫斯郡的阿斯伯瑞公園市、伊頓鎮(Eatontown)、金斯伯格鎮(Keansburg)、基波特(Keyport)、長枝市(Long Branch)、紅岸鎮(Red Bank)，以及海洋郡的布里克鎮(Brick)和湯姆斯河市(Toms River)等地。

根據探訪護士協會日前發布的聲明，該移動小組將會從18日開始展開例行探訪；聲明指出「『澤西中部探訪護士協會』很感謝新澤西州衛生廳對我們的信任。」

有鑑於「奧施康定」(OxyContin)過度處方導致類鴉片藥物成癮問題氾濫，不少成癮者轉向海洛因(heroin)，「減少傷害」(harm reduction)服務的需求也隨之暴漲；根據新澤西州的「用藥過量儀表板」(Overdose Dashboard)，用藥過量在2021年於新州造成3124人死亡，2022年則造成2892人喪命，2023年迄今則有1787人死亡。

新州減少傷害聯盟執行董事梅勒(Jenna Mellor) 表示：「本州的每個角落都需要有提供注射器的服務，宣布要在海洋郡和孟莫斯郡推出新服務，是朝實現這目標邁出的一大步。」

新澤西州 新州 聯邦疾病防治中心

上一則

華埠搶匪庭審 芝警籲華人踴躍出席 專車接送

延伸閱讀

誹謗喬州選務人員母女案 朱利安尼敗訴

誹謗喬州選務人員母女案 朱利安尼敗訴
新州孟莫斯郡救生員隊 全國錦標賽4度奪冠

新州孟莫斯郡救生員隊 全國錦標賽4度奪冠
賴清德過境美國 雷根號打擊群部署台灣東部外海

賴清德過境美國 雷根號打擊群部署台灣東部外海
烏夜襲莫斯科後 澤倫斯基：戰爭正回到俄國土地上

烏夜襲莫斯科後 澤倫斯基：戰爭正回到俄國土地上

熱門新聞

北維州著名的TJ高中多年排名全美第一，今年降至第五名。（記者張筠 / 攝影）

全美高中排名 常年冠軍TJ高中跌至第5…這所學校搶第1

2023-08-29 14:23

非裔孕婦拒下車接受盤查 遭俄州警擊斃「一屍兩命」畫面曝光

2023-09-01 23:46
根據分析，在伊州主修數學與統計，於畢業三年後中位年薪最高。(pexels)

主修這個科系 畢業3年後薪情最佳

2023-08-30 08:35
芝加哥市治安在美國人眼中欠佳。(芝警局臉書)

全美大城安全榜 這個城市讓最多人感覺不安全

2023-08-29 10:45
華埠治安互助隊創辦人曾偉民。（特派員黃惠玲/攝影）

華人受害者拒指認 芝警無奈釋放行搶華埠累犯

2023-09-03 14:30
特斯拉公司的Cybertruck。（Tesla網頁）

試駕Cybertruck 傳馬斯克不滿外型

2023-08-30 02:00

超人氣

更多 >
你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做

你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做
日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責
早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇

早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇
別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕

別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕
迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭

迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭