新州民宅藏44隻死傷狗 2屋主被補

新澤西州伯靈頓郡警方在這棟民宅內發現14隻奄奄一息的狗、30多具狗屍和一名幼童。(費城cbsnews3截頻)

新澤西州 伯靈頓郡(Burlington County)警方在一棟住宅裡發現14隻奄奄一息的狗、至少30具狗屍和一名生活在髒亂環境的幼童後，本周逮捕一對30多歲的男女。

伯靈頓郡艾維香市(Evesham)警長米勒(Walt Miller)表示，艾維香市警方8月28日接獲報案，稱有多條狗在主街(Main Street)600街區的一棟房屋內；警員到場後發現，屋內的生活空間有活犬和30多具狗屍，還有幾隻貓和兔子。

米勒表示，調查發現曾有多達100隻狗死在這間房子裡，其中許多死狗已被掩埋在院子裡；有九條狗被送往當地獸醫救治，其中一隻狗則被安樂死。

警方表示，該住宅中的一名幼童因「居家環境不健康」，交由兒童保護局(Division of Child Protection and Permanency)照顧。

米勒表示，警方逮捕屋內的兩名成人，35歲的瑞貝卡‧海爾貝克(Rebecca Halbach)暫押在伯靈頓郡監獄 ，而32歲的勒科尼(Brandon Leconey)送醫評估。