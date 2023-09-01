新州禁拘留中心續約 法院裁決違憲

新澤西州州法禁止一家民間移民 拘留機構，不得與聯邦官署續約案，日前由聯邦法院裁定「違憲」，這也意味著新州 最後一家拘留中心可維持開放，此決定也引發州長墨菲(Phil Murphy)與拜登政府發生齟齬。

Politico政治網站報導，法官克許(Robert Kirsch)的判決，就在合約屆期前幾天，讓CoreCivic公司設在伊莉莎白(Elizabeth)的民營移民拘留中心，未來得以再運作。聯邦官員在呈堂文書中已寫道，他們完全打算讓這所民營拘留中心合約展期下去。

墨菲2021年12月簽署通過，禁止聯邦當局與州內、地方及私人單位之間，簽約設立新的民間移民拘留中心，或讓現有合約展期。新州當時原本有四家機構與聯邦簽約，但如今只剩CoreCivic經營的拘留中心還沒關門。

這場官司，讓身為進步派、一度宣稱新州為移民庇護之州的墨菲，與拜登政府有所齟齬。聯邦政府 律師們今夏稍早寫道，新州州法對聯邦移民當局堪稱「大災難」。

州長發言人瓊斯(Tyler Jones)表示，雖說州法其他部分並未失效，但墨菲「很失望」；州檢察長辦公室將對此判決提起上訴，試著維繫整部法律的完整。

其他民主黨主政州用類似法律來禁止州內設制移民拘留中心，也碰到官司。加州2022年9月有類似州法，禁止民營的移民拘留所，結果遭聯邦第九巡迴上訴法院擋下。

CoreCivic今年稍早也興訟，主張州法違反聯邦憲法的「至上條款」，也就是禁止州法凌駕聯邦法。克許法官29日判決CoreCivic勝訴。法官在判決書中寫道，一些個別人等觸犯聯邦法律，而新州州法全盤剝奪聯邦政府權力，不得選擇拘留那些人的方式，實在無法通過「至上條款」的考驗。

法官表示，新州州法，讓聯邦政府得在兩種選項中選擇，一是釋放被聯邦拘留的人，二是設想全新方式來執行拘留，如此州法實在難容。