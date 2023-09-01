大西洋城機場擬當移民收容所 市長氣炸
彭博新聞引述匿名消息人士說法報導，拜登政府官員透露，大西洋城國際機場(Atlantic City International Airport)可能被當作收容所，用以接納近期抵達紐約市的非法移民。
國土安全部(DHS)官員8月底寫信給紐約市市長亞當斯(Eric Adams)，羅列市府持有、可能用以收容超過6萬名無證客的地點，而大西洋城國際機場列在其中。
這項消息一出，招致共和黨議員和大西洋城市長斯莫(Marty Small Sr.，民主黨)強烈反對，呼籲新澤西州州長墨菲(Phil Murphy，民主黨)及其他領袖反對此計畫。
這項消息在超過10萬名無證客自南部邊境抵達紐約之際傳出，每周有數百名無證客抵達；國土安全部這項計畫也讓拜登政府、亞當斯、紐約州長霍楚(Kathy Hochul)及所有民主黨人之間的緊張情勢升高，各方都在爭論如何最妥善的處理無證客議題。
大西洋迄今已經設立超過200處無證客臨時收容所，地點包括商務旅館、辦公大樓和臨時帳篷區等。
亞當斯8月29日表示，紐約市「已無空間」，暗示要將無證客送往紐約州其他地區。
霍楚則說，「我們不能也不會強迫紐約州其他地區的地方政府收容無證客，也不會違背移民意願，將他們趕往他州。」
國土安全部提議的其他地點包括史泰登島(Staten Island)的陸軍預備役中心(Army Reserve Center)、國稅局(IRS)位於長島市的大樓，以及紐約州多處機場。
經常批評拜登、從民主黨倒戈共和黨的新州第二選區眾議員范德魯(Jeff Van Drew)譴責把機場當作無證客收容所的想法，說道：「拜登總統及其政府持續拒絕實行我國法律，不妥善管理南部邊境，卻持續花人民納稅錢送無證客搭飛機前往國內各地，而這些接收城市根本不想或沒有資源收容非法移民。這是他們(拜登政府)捅出來的婁子，他們必須處理，而不是丟給南澤西人。」
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