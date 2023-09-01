大西洋城機場擬當移民收容所 市長氣炸

國土安全部擬把大西洋城國際機場列為收容近期抵達紐約市的無證移民，民主黨籍大西洋城市長斯莫表示強烈反對。(美聯社)

彭博新聞引述匿名消息人士說法報導，拜登 政府官員透露，大西洋城國際機場(Atlantic City International Airport)可能被當作收容所，用以接納近期抵達紐約市的非法移民 。

國土安全部(DHS)官員8月底寫信給紐約市市長亞當斯(Eric Adams)，羅列市府持有、可能用以收容超過6萬名無證客 的地點，而大西洋城國際機場列在其中。

這項消息一出，招致共和黨議員和大西洋城市長斯莫(Marty Small Sr.，民主黨)強烈反對，呼籲新澤西州州長墨菲(Phil Murphy，民主黨)及其他領袖反對此計畫。

這項消息在超過10萬名無證客自南部邊境抵達紐約之際傳出，每周有數百名無證客抵達；國土安全部這項計畫也讓拜登政府、亞當斯、紐約州長霍楚(Kathy Hochul)及所有民主黨人之間的緊張情勢升高，各方都在爭論如何最妥善的處理無證客議題。

大西洋迄今已經設立超過200處無證客臨時收容所，地點包括商務旅館、辦公大樓和臨時帳篷區等。

亞當斯8月29日表示，紐約市「已無空間」，暗示要將無證客送往紐約州其他地區。

霍楚則說，「我們不能也不會強迫紐約州其他地區的地方政府收容無證客，也不會違背移民意願，將他們趕往他州。」

國土安全部提議的其他地點包括史泰登島(Staten Island)的陸軍預備役中心(Army Reserve Center)、國稅局(IRS)位於長島市的大樓，以及紐約州多處機場。