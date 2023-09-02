我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖南部連14起槍匪入室搶劫 針對亞裔長者

非裔孕婦拒下車接受盤查 遭俄州警擊斃「一屍兩命」畫面曝光

中華文化夏令營結業 學員展現成果

記者孫影真／新州報導
民族舞蹈表演，陣容龐大。(記者孫影真／攝影)
民族舞蹈表演，陣容龐大。(記者孫影真／攝影)

新澤西州博根與李文斯頓中文學校，以及紐澤西州華人協誼會聯合主辦的「大紐約區中華文化夏令營」，日前在環境優美的紐約州鷹丘營地舉行盛大的結業典禮，頒發許多獎項，130名學員分四組展示一周所學，滿場的家長們熱情的歡呼鼓掌，在工作人員的努力下，結束了成功的夏令營。

夏令營在鷹丘營地經營20餘年，以一周營地生活為號召，學員充分體驗了豐富多元的外宿生活，以及包括民族舞蹈、民俗體育、民俗藝術、中國功夫等課程。

營主任聶彩雲與杜華寧表示，夏令營由中華民國僑務委員會紐約華僑文教中心及華人服務中心聯合贊助，受到許多家長的支持，她們也感謝僑務諮詢委員戴松昌、新州北部美華聯誼會會長孫影真、新澤西中文學校協會副會長李珠瑛出席結業典禮。

僑務諮詢委員戴松昌開了三小時車，專程來參加結業典禮，他是看到熱鬧滿座的大倉房，肯定了夏令營的成功經營方式。

結業式在營主任風趣的開場後，輕鬆地展開，戴松昌致詞及頒發教師獎狀，「最佳青少年領袖培訓學員」及「最佳學員」也獲得獎狀鼓勵，輔導員則收穫了「最佳團隊精神獎」及「最佳內務獎」。

僑務委員會選派巡迴大紐約區夏令營教學的兩位老師，民俗舞蹈林慧君與民俗體育老師陳怡彣，忙碌的帶領四班學生表演，學員們表演了「新年樂」「農家樂」「彩巾飛絮」與「功夫舞」等民俗舞蹈，以及「繩彩飛揚」「活鈴活線」「旋轉乾坤」「八面鈴瓏」等扯鈴和跳繩表演。

張恕與姚愛玲指導輔導員演出西班牙鬥牛舞，Stephen Kaplan指導學員展示中國功夫，入場處則展示由Alexis Soo Hoo指導的摺扇、面具、剪紙、摺紙、國畫等民俗藝術成果作品。

典禮最後在全體合唱「朋友」聲中結束六日快樂的夏令營。夏令營詳情與活動照片、表演影片可上臉書網址：www.facebook.com/MetroCCC。

2023大紐約區中華文化夏令營大合照。(主辦單位提供)
2023大紐約區中華文化夏令營大合照。(主辦單位提供)

新澤西州 華人 中華民國

上一則

亞城戲社中秋綜藝晚會歡樂登場

下一則

德州人語／「小鎮做題家」應獲更多關注

延伸閱讀

小鹿的夏令營

小鹿的夏令營
台北市青少年民俗運動訪團 新州表演驚艷 相約明年再見

台北市青少年民俗運動訪團 新州表演驚艷 相約明年再見
設計桌遊體驗台灣美食 明州夏令營受歡迎

設計桌遊體驗台灣美食 明州夏令營受歡迎
三十七年前的夏令營

三十七年前的夏令營

熱門新聞

北維州著名的TJ高中多年排名全美第一，今年降至第五名。（記者張筠 / 攝影）

全美高中排名 常年冠軍TJ高中跌至第5…這所學校搶第1

2023-08-29 14:23
根據分析，在伊州主修數學與統計，於畢業三年後中位年薪最高。(pexels)

主修這個科系 畢業3年後薪情最佳

2023-08-30 08:35

買不了房 亞裔夫妻加州移居德州

2023-08-27 15:13
芝加哥市治安在美國人眼中欠佳。(芝警局臉書)

全美大城安全榜 這個城市讓最多人感覺不安全

2023-08-29 10:45
芝市府狀告起亞、現代車防盜不力。(Getty Images)

失竊起亞、現代車500飆至8350輛 芝市提告車廠

2023-08-28 10:37

非裔孕婦拒下車接受盤查 遭俄州警擊斃「一屍兩命」畫面曝光

2023-09-01 23:46

超人氣

更多 >
折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？

折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？
美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀

美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀
中餐館用餐 結帳未還信用卡 華人遭盜刷數千元

中餐館用餐 結帳未還信用卡 華人遭盜刷數千元
全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡

全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡
心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了

心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了