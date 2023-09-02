中華文化夏令營結業 學員展現成果

民族舞蹈表演，陣容龐大。(記者孫影真／攝影)

由新澤西州 博根與李文斯頓中文學校，以及紐澤西州華人 協誼會聯合主辦的「大紐約區中華文化夏令營」，日前在環境優美的紐約州鷹丘營地舉行盛大的結業典禮，頒發許多獎項，130名學員分四組展示一周所學，滿場的家長們熱情的歡呼鼓掌，在工作人員的努力下，結束了成功的夏令營。

夏令營在鷹丘營地經營20餘年，以一周營地生活為號召，學員充分體驗了豐富多元的外宿生活，以及包括民族舞蹈、民俗體育、民俗藝術、中國功夫等課程。

營主任聶彩雲與杜華寧表示，夏令營由中華民國 僑務委員會紐約華僑文教中心及華人服務中心聯合贊助，受到許多家長的支持，她們也感謝僑務諮詢委員戴松昌、新州北部美華聯誼會會長孫影真、新澤西中文學校協會副會長李珠瑛出席結業典禮。

僑務諮詢委員戴松昌開了三小時車，專程來參加結業典禮，他是看到熱鬧滿座的大倉房，肯定了夏令營的成功經營方式。

結業式在營主任風趣的開場後，輕鬆地展開，戴松昌致詞及頒發教師獎狀，「最佳青少年領袖培訓學員」及「最佳學員」也獲得獎狀鼓勵，輔導員則收穫了「最佳團隊精神獎」及「最佳內務獎」。

僑務委員會選派巡迴大紐約區夏令營教學的兩位老師，民俗舞蹈林慧君與民俗體育老師陳怡彣，忙碌的帶領四班學生表演，學員們表演了「新年樂」「農家樂」「彩巾飛絮」與「功夫舞」等民俗舞蹈，以及「繩彩飛揚」「活鈴活線」「旋轉乾坤」「八面鈴瓏」等扯鈴和跳繩表演。

張恕與姚愛玲指導輔導員演出西班牙鬥牛舞，Stephen Kaplan指導學員展示中國功夫，入場處則展示由Alexis Soo Hoo指導的摺扇、面具、剪紙、摺紙、國畫等民俗藝術成果作品。