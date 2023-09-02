中華文化夏令營結業 學員展現成果
由新澤西州博根與李文斯頓中文學校，以及紐澤西州華人協誼會聯合主辦的「大紐約區中華文化夏令營」，日前在環境優美的紐約州鷹丘營地舉行盛大的結業典禮，頒發許多獎項，130名學員分四組展示一周所學，滿場的家長們熱情的歡呼鼓掌，在工作人員的努力下，結束了成功的夏令營。
夏令營在鷹丘營地經營20餘年，以一周營地生活為號召，學員充分體驗了豐富多元的外宿生活，以及包括民族舞蹈、民俗體育、民俗藝術、中國功夫等課程。
營主任聶彩雲與杜華寧表示，夏令營由中華民國僑務委員會紐約華僑文教中心及華人服務中心聯合贊助，受到許多家長的支持，她們也感謝僑務諮詢委員戴松昌、新州北部美華聯誼會會長孫影真、新澤西中文學校協會副會長李珠瑛出席結業典禮。
僑務諮詢委員戴松昌開了三小時車，專程來參加結業典禮，他是看到熱鬧滿座的大倉房，肯定了夏令營的成功經營方式。
結業式在營主任風趣的開場後，輕鬆地展開，戴松昌致詞及頒發教師獎狀，「最佳青少年領袖培訓學員」及「最佳學員」也獲得獎狀鼓勵，輔導員則收穫了「最佳團隊精神獎」及「最佳內務獎」。
僑務委員會選派巡迴大紐約區夏令營教學的兩位老師，民俗舞蹈林慧君與民俗體育老師陳怡彣，忙碌的帶領四班學生表演，學員們表演了「新年樂」「農家樂」「彩巾飛絮」與「功夫舞」等民俗舞蹈，以及「繩彩飛揚」「活鈴活線」「旋轉乾坤」「八面鈴瓏」等扯鈴和跳繩表演。
張恕與姚愛玲指導輔導員演出西班牙鬥牛舞，Stephen Kaplan指導學員展示中國功夫，入場處則展示由Alexis Soo Hoo指導的摺扇、面具、剪紙、摺紙、國畫等民俗藝術成果作品。
典禮最後在全體合唱「朋友」聲中結束六日快樂的夏令營。夏令營詳情與活動照片、表演影片可上臉書網址：www.facebook.com/MetroCCC。
上一則
亞城戲社中秋綜藝晚會歡樂登場
下一則
FB留言