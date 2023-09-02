新州撥款2千萬 補助貧困社區發展

新澤西州一項2000萬元的社會影響力投資基金，可望幫助填補貧窮社區在發展上所面臨到的資金缺口，包括經濟適用房、水利基礎設施和幼兒教育。(新澤西州公民行動聯盟官方臉書)

得益於最新州 預算中包含的創新融資工具，新澤西州 發展較落後的社區很快地將獲得新的資金來源，以解決日益嚴重的社會和經濟問題。新澤西州長墨菲(Phil Murphy)於6月底簽署的新年度預算中，包含一項2000萬元的社會影響力投資 基金(impact investment fund)，可望幫助填補貧窮社區在發展上所面臨到的資金缺口。

墨菲表示，這筆基金是幫助新州提高社會動能的公共金融工具，因為服務和資金不足的社區，就缺乏獲得關鍵資本的機會，導致負擔不起房價、基礎設施無用、就業機會缺乏等情況。

新州的社會影響力投資基金將用於三個關鍵領域的投資，包括經濟適用房、水利基礎設施和幼兒教育。新澤西公民行動聯盟主席薩洛維凱(Phyllis Salowe-Kaye)表示，這2000萬元基金將幫助對低收入和中等收入社區進行投資，增加新州解決嚴重的社會和經濟問題

該公民組織的金融正義項目主任貝弗利魯吉亞(Beverly Brown Ruggia) 表示，社會影響力投資基金可幫助國家資源最大化，解決新州社區經常得不到資金支持的問題，這正是新州創建公共銀行的第一步。

墨菲2017年競選州長時，就鼓吹要成立一間由納稅人共同擁有的新澤西銀行，將其視為振興經濟的一種方式。墨菲於 2019年創建新澤西銀行執行委員會時，目標就是要在一年內制定出執行計劃。 但新冠肺炎疫情擾亂了計劃，在此同時，由於新州銀行業者的強烈反對，也讓這個計劃持續面臨挑戰。

墨菲表示，公共銀行的成立比他最初想像的還要困難得多，但他相信這是朝向改善社會經濟方向邁出的第一步。