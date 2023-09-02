新州2大學 要求學生返校前先打新冠疫苗補強針
暑假即將結束，新澤西州大學生準備返校，羅格斯大學(Rutgers University)及蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)要求學生們打完新冠疫苗再回來。新澤西其他大學、學院也建議學生去接種疫苗及補強針。
據NJ.com報導，雖然新冠相關公衛緊急狀況已於5月宣告結束，但是截至到8月18日止，美國因新冠住院率增加18.8%，聯邦疾病防治中心(CDC)指出，這個數據是近來新高。
羅格斯大學發言人多莉‧戴夫林(Dory Devlin)表示，學生可要求豁免接種疫苗，校方將以個案來判定。
戴夫林表示，要求學生接種，目的是想保護人口稠密的學校社區裡的大眾健康，包括學生、教職員工及病患；有必要時將繼續遵循公衛規定。
羅格斯大學9月6日開學，戴夫林指出，6萬303名學生中只有17人尚未按規定接種，而且數目會漸少，校方會持續與學生合作，確保100%遵守規定。
蒙特克萊爾州立大學則要求住校生、參與某些校外活動的學生，都要去接種疫苗；學生可以申請豁免。
校方發言人米斯(Andrew Mees)表示，自疫情初始，校方便遵循科學、州方及聯邦指南，還有校方專家的建議；疫苗經證實可以減緩病毒的散播，而在集合式住宅裡，傳播新冠病毒的風險顯然較高；學校社區成員的健康安全向來是校方最重要的考量，而且接種疫苗經證實為有效策略。
新澤西州政府給各大學、學院的安全綱領表示，要預防感染新冠，疫苗是最主要的策略。綱領建議教職員工及學生盡快接種，另符合資格者都去接種補強針。
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