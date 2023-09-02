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新州2大學 要求學生返校前先打新冠疫苗補強針

編譯潘勛／綜合報導
新澤西州羅格斯大學及蒙特克萊爾州立大學要求學生必須接種新冠疫苗才能返校開學，其他大學、學院則建議學生去接種疫苗及補強針。(路透)
新澤西州羅格斯大學及蒙特克萊爾州立大學要求學生必須接種新冠疫苗才能返校開學，其他大學、學院則建議學生去接種疫苗及補強針。(路透)

暑假即將結束，新澤西州大學生準備返校，羅格斯大學(Rutgers University)及蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)要求學生們打完新冠疫苗再回來。新澤西其他大學、學院也建議學生去接種疫苗及補強針。

據NJ.com報導，雖然新冠相關公衛緊急狀況已於5月宣告結束，但是截至到8月18日止，美國因新冠住院率增加18.8%，聯邦疾病防治中心(CDC)指出，這個數據是近來新高。

羅格斯大學發言人多莉‧戴夫林(Dory Devlin)表示，學生可要求豁免接種疫苗，校方將以個案來判定。

戴夫林表示，要求學生接種，目的是想保護人口稠密的學校社區裡的大眾健康，包括學生、教職員工及病患；有必要時將繼續遵循公衛規定。

羅格斯大學9月6日開學，戴夫林指出，6萬303名學生中只有17人尚未按規定接種，而且數目會漸少，校方會持續與學生合作，確保100%遵守規定。

蒙特克萊爾州立大學則要求住校生、參與某些校外活動的學生，都要去接種疫苗；學生可以申請豁免。

校方發言人米斯(Andrew Mees)表示，自疫情初始，校方便遵循科學、州方及聯邦指南，還有校方專家的建議；疫苗經證實可以減緩病毒的散播，而在集合式住宅裡，傳播新冠病毒的風險顯然較高；學校社區成員的健康安全向來是校方最重要的考量，而且接種疫苗經證實為有效策略。

新澤西州政府給各大學、學院的安全綱領表示，要預防感染新冠，疫苗是最主要的策略。綱領建議教職員工及學生盡快接種，另符合資格者都去接種補強針。

疫苗 新澤西州 聯邦疾病防治中心

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