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費城216所公校 新學年強化校園安全

記者張聲肇／綜合報導
費城一所高中內的警衛。從新學年開始，費城各高中校園將會看到AI現代科技，和增強的警力，共同維護校園安全。(School District of Philadelphia官網)
費城一所高中內的警衛。從新學年開始，費城各高中校園將會看到AI現代科技，和增強的警力，共同維護校園安全。(School District of Philadelphia官網)

費城216所公立中學的學生和家長，9月5日開學當天會看到AI偵測槍枝等現代科技，和增強的警力一起維護校園安全。

學區與警政主管30日在市政廳向市民宣布，去年兩所公立中學示範「隱蔽式金屬偵測器」，利用人工智慧科技，掃描每個進出學校的學生，學生不用把背包拿下來接受「金屬探測器」檢查，只需從兩排平行柱中間通過，一有問題，校警馬上得知。今年起，此一科技擴大到學區內12所中學。

擁有很多大型體育設施的巴徹姆高中(Bartram High School)以往每次大型活動，都要動用15名警力來回巡邏，現在學校安全處(Office of School Safety)購置多架無人機，希望從空中「巡邏」更大範圍，確保學生安全。

學區150所中學還在使用類比攝影機監視錄影，未來三年，學區準備投資4700萬元改裝數位攝影機，並和全市各角落的監視系統連線，讓學區與市政官員更能協調應對緊急突發事件。

費城教育委員會編列了60萬預算，讓各校彈性運用，必要時聘僱下班或休假市警在校外加強維安。此外，新學期開始，校園巡查的警力將增加，尤其是上學和放學時段。

學區和市警局合力劃定28個「安全區」、40所學校，當作巡查重點區。官員婉拒透露是哪些學校，只說是根據附近地區的犯罪率劃定。

費城學區2021年開始雇員在部分上學路線沿途巡邏，讓學生有「安全通道」。參加該計畫的學校，今年從13所增為22所，巡邏員的工資，全由政府補助的校園安全經費支付。

學區 費城 預算

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