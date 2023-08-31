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新州郊狼逾3000隻 且數量還將續增

編譯潘勛／綜合報導
穿越公路的郊狼。新澤西州官員指出全州21郡至少有3000頭郊狼蹤跡。由於牠們的肉不好吃，獵人不屑一顧，除了被車撞死以外沒有天敵，估計郊狼族群還會再增加。(美聯社)
穿越公路的郊狼。新澤西州官員指出全州21郡至少有3000頭郊狼蹤跡。由於牠們的肉不好吃，獵人不屑一顧，除了被車撞死以外沒有天敵，估計郊狼族群還會再增加。(美聯社)

新澤西州民行經街頭，不時會聽到吠叫的聲音，有時甚至夜裡吵得人不能安寧，值得注意的是牠們並不見得都是犬隻，有可能是郊狼；州方指出全州21郡至少有3000頭郊狼蹤跡。由於牠們的肉不好吃，獵人不屑一顧，除了被車撞死以外沒有天敵，估計郊狼族群還會再增加。

據「NJ.com」報導，羅格斯大學博士候選人克洛斯比(Chris Crosby)指出，郊狼族群在新澤西州擴張了80年，現在只要面積夠大的林區、農場、公園，都可能有郊狼現蹤，與其他野生動物一樣，牠們在尋找領土及食物來源。

郊狼不挑食，不管是齧齒類動物、小型野獸、牲口、水果、昆蟲都來者不拒，偶爾還會吃掉家裡寵物。

雖說郊狼一般避免與人類接觸，但會找小狗麻煩。6月30日，一名13歲小女孩帶寵物狗到楓林鎮(Maplewood)南山保育區(South Mountain Reservation)的遛狗公園散步，遇到一頭郊狼攻擊。

女孩腿部被咬傷，送醫救治，她的西施犬也受傷，但倖存下來。一個小時之後，一名男子也在遛狗公園遇襲，送去醫院縫了好多針。埃塞克斯郡(Essex County)當局封鎖該處好幾天，警員們搜索行兇郊狼，但徒勞無功。

大約同一時間，尤寧郡(Union County) 威斯特菲德鎮(Westfield)因傳出有郊狼攻擊人類，而關閉鎮上「亮木公園」(Brightwood Park)；警方4月也警告居民，要留心會攻擊人的郊狼。

野生動物專家指出，新澤西農場及森林遍布，連結成多條綠帶，貫串郊區小鎮與城市；這些綠帶經常是野生動物理想的憩息地，容易取得人類的食物。

稍堪安慰的好消息是：郊狼不像浣熊，通常不會傳染狂犬病；新澤西衛生統計局指出，2023年州內43起狂犬病確診案例，只有一件歸咎於郊狼。

郊狼在新澤西野外並無掠食者，1997年州府將牠們歸類為可狩獵物種，但獵人對牠們沒多大興趣，肉不好吃，毛皮不值錢，雖說農人去年獵殺305隻危及牲口的郊狼，創下紀錄，但仍不足以減少郊狼族群。

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