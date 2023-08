開學用品花費飆新高 每戶支出890元 比去年增加近3%

據「美國零售聯合會」預估,今年每戶家庭為小學至高中的子女添購開學用品,平均支出達890元,比去年增加近3%,創下歷史新高。(美聯社)

根據「美國零售聯合會」(National Retail Federation)年度開學報告預估,今年每戶家庭為小學至高中的子女添購開學用品,平均支出890元,比去年增加近3%,創下歷史新高。

會計師事務所德勤(Deloitte)公布的相關報告指出,每位學生開學平均支出為597元,比2022年減少10%,由於通膨壓力,家長為子女添購服裝或科技產品的支出更趨保守,但對於購買價格較低的筆記本、鉛筆等文具,則付出更多費用。

但無論如何節省,子女開學費用可能是全家度假以外,家庭最大一筆季節性支出,且因各地物價水準不同,出現極大差異,新澤西 先鋒報(NJ Advance Media)針對新州 各郡五年級學生,隨機收集10份開學採購清單,然後在亞馬遜 (Amazon)下單,計算採購金額。

雖然每份清單內容不同,但多數需要添購鉛筆、蠟筆和筆記本, 部分還包括消毒濕紙巾和面紙,其中一份採購清單還指定要米德Mead檔案夾和Crayola鉛筆等名牌文具,售價比一般品牌來得貴。

結果10份清單,採購金額最低的是五月岬郡(Cape May County)五月岬市(Cape May City)小學52.26元;新布朗斯威克(New Brunswick)保羅羅伯遜社區藝術學校(Paul Robeson Community School for the Arts)五年級學生清單涵蓋40多項商品,採購金額最高達181.56元;至於10所學校、10份採購清單平均花費為105.56元。

為了減輕家長的經濟負擔,新州推出免銷售稅的臨時措施,凡在8月26至9月4日期間,購買鉛筆、筆記本、美術用具、教科書、電腦和體育器材等校學用品,皆免徵6.625%銷售稅,而且適用網路購物交易。據新州州議會估計,此項優惠可為每戶家庭省下平均30至50元支出。