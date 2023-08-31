開學用品花費飆新高 每戶支出890元 比去年增加近3%

據「美國零售聯合會」預估，今年每戶家庭為小學至高中的子女添購開學用品，平均支出達890元，比去年增加近3%，創下歷史新高。(美聯社)

根據「美國零售聯合會」(National Retail Federation)年度開學報告預估，今年每戶家庭為小學至高中的子女添購開學用品，平均支出890元，比去年增加近3%，創下歷史新高。

會計師事務所德勤(Deloitte)公布的相關報告指出，每位學生開學平均支出為597元，比2022年減少10%，由於通膨壓力，家長為子女添購服裝或科技產品的支出更趨保守，但對於購買價格較低的筆記本、鉛筆等文具，則付出更多費用。

但無論如何節省，子女開學費用可能是全家度假以外，家庭最大一筆季節性支出，且因各地物價水準不同，出現極大差異，新澤西 先鋒報(NJ Advance Media)針對新州 各郡五年級學生，隨機收集10份開學採購清單，然後在亞馬遜 (Amazon)下單，計算採購金額。

雖然每份清單內容不同，但多數需要添購鉛筆、蠟筆和筆記本， 部分還包括消毒濕紙巾和面紙，其中一份採購清單還指定要米德Mead檔案夾和Crayola鉛筆等名牌文具，售價比一般品牌來得貴。

結果10份清單，採購金額最低的是五月岬郡(Cape May County)五月岬市(Cape May City)小學52.26元；新布朗斯威克(New Brunswick)保羅羅伯遜社區藝術學校(Paul Robeson Community School for the Arts)五年級學生清單涵蓋40多項商品，採購金額最高達181.56元；至於10所學校、10份採購清單平均花費為105.56元。

為了減輕家長的經濟負擔，新州推出免銷售稅的臨時措施，凡在8月26至9月4日期間，購買鉛筆、筆記本、美術用具、教科書、電腦和體育器材等校學用品，皆免徵6.625%銷售稅，而且適用網路購物交易。據新州州議會估計，此項優惠可為每戶家庭省下平均30至50元支出。