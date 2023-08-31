寵物犬被拒登機 賓州婦蓄意棄養被捕

因為無法登機而被飼主遺棄在匹茲堡機場的法國鬥牛犬，以及照顧牠的阿雷根尼郡警局員警。(Allegheny County Police Departmen官方臉書)

賓州 匹茲堡機場8月初發生一名旅客因為寵物狗無法登機而蓄意棄養，被控虐待動物等罪名的案件。

警方表示，44歲的艾莉森‧林‧蓋瑟(Allison Lyn Gaiser)8月4日帶著白棕色相間的法國鬥牛犬，準備從匹茲堡國際機場出發前往墨西哥 ，但航空公司拒絕讓這隻狗登機，因為牠不符合情緒安撫動物的條件，也沒有依規定關在狗籠裡。

蓋瑟離開機場櫃台後，被監視器拍到推著狗推車，走向離機場最近的停車場、靠近玻璃門出口門旁的人行通道；約莫40分鐘後，她前往另一個區域，郡警在那邊找到被遺棄在推車裡的狗。

這隻狗有植入飼主晶片 ，隨後被轉交至動物收容所，目前住在寄養家庭中，狀況良好。

8月10日凌晨0時30分，蓋瑟返抵匹茲堡，警方已在機場等候並將她逮捕。

當局表示，蓋瑟承認因航空公司不准她把狗帶上飛機，遂把狗留下，但宣稱已聯繫母親到機場接狗。

蓋瑟讓警方看她與母親的簡訊，但當局表示，內容顯然未提及「立刻」來接狗。

蓋瑟的母親告訴警方，她在蓋瑟的前夫分享關於狗遭棄置於機場的新聞後，才知道這件事。

美聯社報導，法院文件顯示，蓋瑟目前未聘雇律師，訂10月16日首次過堂。