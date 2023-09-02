新澤西華人社團聯合燒烤會圓滿舉行

2023年8月19日，新澤西華人 社團聯席會和36個華人社團和機構連袂舉辦一年一度的夏季燒烤會，300多人參加了當天的活動。

立秋剛過，陽光透過高聳的樹叢映射下來，微風習習、歌聲悠揚、舞姿輕盈，燒烤會在紅黃二頭舞獅的鑼鼓聲中開始，鄉音合唱團的一曲大合唱《歌聲與微笑》，把與會嘉賓和社團各界人士，聚集到舞臺區域。參加活動的中國駐紐約總領事館代表、新澤西各社團代表、嘉賓、機構贊助商、義工團體，為燒烤會留下圓滿紀念照片。

文藝節目表演由鄉音合唱團主打，陽建平和馬詠主持，鄉音合唱團大合唱、男女聲小合唱、獨唱、舞蹈，樂易中文學校兒童表演、張迎潮、劉少林、紐約街舞團，整場表演精彩紛呈。

作為燒烤聚餐的重頭戲，當屬各個社團的餐桌，鄉音百餐宴彙聚五湖四海的家鄉風味，遠不止八大菜系特色美食；漁獵協會的現烤野味鹿肉，吸引慕名而來的食客；天津同鄉會的餃子 、甜糕，受到周邊社團的追捧。學生義工負責的現場遊戲孩子們興高采烈的乒乓球拍球遊戲、社團代表熱熱鬧鬧的踩氣球 遊戲，歡笑一片。

今年的燒烤會，得到三十多位社團代表、企業和機構贊助商的支援，同時得到金門超市、大華超市、Weee的贊助，壹家國際捐贈了近百件抽獎獎品。

為燒烤會順利舉辦，聯席會籌備組先後二次到現場和公園管理人員協調、安排各社團定位。活動當天，義工們10點就到達現場，鄉音合唱團十多位義工開始搭建帳篷、表演舞臺、連接發電機和音箱設備，奔騰中文學校的學生義工們準備遊戲材料、獎品標籤，幫助搬運、登高拉繩；上海聯誼會的義工準備餐飲材料、水果；為燒烤會順利舉行做了充分的準備。燒烤會歷史4個多小時，大家興奮相聚，歡樂再約。