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資深房產經紀師王芳--買房攻略

新澤西訊
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房源短缺，房價升高,購房者在賣家市場買房過程中需保持清醒的頭腦，資深房產經紀王芳提醒朋友們應考慮以下幾點誤區：

1.僅選擇30年固定抵押貸款。其他選擇越來越受歡迎，7年至15年貸款的真正優勢以及低得多的利率。買房時一定要探索所有抵押貸款選擇。  

2.現金買家總是贏家。當然，賣家喜歡接受大筆現金，但全現金報價並不能保證獲勝。願意出價高於全現金的購房者，肯定有很大機會獲得房子。

3.在最好的社區買最差的房子。在高價富人區中尋找低價的策略並不總是最好的策略。例如，如果它位於州際公路或嘈雜的商業區旁邊，那房子可能也不太適合，雖然很便宜。 

4.房子檢查是可以不做。有些缺乏經驗的買家會同意放棄檢查，急於達成交易，不要忽略做房檢這個重要的步驟。

5.春天才開始找房子，當然春季是房地產投資最活躍的期間，因為賣家和買家都在為夏季搬家做準備，不過無需等到春季才開始尋找房屋。秋季和冬季找房實際上可能會省錢，因為你可能會與更少的潛在買家競爭。

6.沒孩子的買家無需關注學校:即使沒有學齡兒童的買家，優秀的學區造就了令人趨之若鶩的社區，因此將來準備出售房屋，下一個買家可能願意支付高價進入優質校區，所以在購買之前花點時間研究一下附近學校的品質。

7.跳過專家自己買房。購房者可以在網上找到房源. 但他們最好與買家經紀人合作。買方代理人所做的不僅僅是展示待售商品，他們還提供市場上可比房屋的內情。幫助買家遠離有潛在問題的房產，並在談判階段提供指導。有一位經驗豐富的專業人士在身邊總是一個明智的選擇。

新州千萬房產經紀王芳作為新州資深房地產投資顧問，是新州地產協會2018-2022卓越銷售獎得主。具有10年以上從事房地產優質學區房買賣和租賃，商業樓宇投資，物業管理等經驗。主要做新州北部和中部。

歡迎隨時諮詢，多一份建議，多一份保障。手機：551-580-4856 微信：wschreck1

新州 貸款 投資 房地產 學區

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