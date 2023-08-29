新澤西州長墨菲簽署新法 6至12年級生 可獲得免費經期用品

新澤西州長墨菲簽署新法，要求州內各學區為6至12年級學生免費提供經期生理用品。聯社)

新澤西州長墨菲(Phil Murphy)簽署新法，要求州內各學區 為6至12年級學生免費提供經期生理用品。

民主黨 籍的墨菲透過聲明表示，這項措施旨在力求全州各階層平等。假如學生無法獲得生殖健康所需的經期用品，將受到潛在壓力和羞辱感，注意力分散、甚至被迫逃學。

根據墨菲簽署的法律，新州 學區必須確保各校6至12年級學生能夠至少在校內一半的女廁和跨性別廁所內免費取得經期用品。

各校免費提供經期用品衍生的費用將由新州政府承擔。無黨派的立法服務辦公室(Office of Legislative Services)估計，第一學年的建置成本將介於180萬元至350萬元之間，之後幾年的花費將介於140萬元至290 萬元之間。與新州總預算543億元相比，這筆費用只佔了一小部份。

這項要求將直接影響約1400所學校，已註冊的6至12年級女學生約35萬4497人。

非營利的全國州議會聯合會(National Conference of State Legislatures)稱，自2010年以來，至少另有10 個州和哥倫比亞特區制訂或擴大學校免費提供經期用品的計畫， 最近通過類似措施的州還包括阿拉巴馬、德拉瓦和猶他州。

這項免費分發經期用品的法案在民主黨主導新州議會裡幾乎 一致無異議通過，只有一票「反對」。

經期生理用品是必需品，並非奢侈品；新州參議會多數黨領袖魯伊斯(Teresa Ruiz)說，萬一欠缺生理用品讓學生大受阻礙、 甚至決定不上學，所造成的損失絕不僅止於少上一天課而已。