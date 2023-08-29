我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果女工程師教「五行氣功」山景城呼朋引伴平衡身心健康

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

新澤西州長墨菲簽署新法 6至12年級生 可獲得免費經期用品

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州長墨菲簽署新法，要求州內各學區為6至12年級學生免費提供經期生理用品。聯社)
新澤西州長墨菲簽署新法，要求州內各學區為6至12年級學生免費提供經期生理用品。聯社)

新澤西州長墨菲(Phil Murphy)簽署新法，要求州內各學區為6至12年級學生免費提供經期生理用品。

民主黨籍的墨菲透過聲明表示，這項措施旨在力求全州各階層平等。假如學生無法獲得生殖健康所需的經期用品，將受到潛在壓力和羞辱感，注意力分散、甚至被迫逃學。

根據墨菲簽署的法律，新州學區必須確保各校6至12年級學生能夠至少在校內一半的女廁和跨性別廁所內免費取得經期用品。

各校免費提供經期用品衍生的費用將由新州政府承擔。無黨派的立法服務辦公室(Office of Legislative Services)估計，第一學年的建置成本將介於180萬元至350萬元之間，之後幾年的花費將介於140萬元至290 萬元之間。與新州總預算543億元相比，這筆費用只佔了一小部份。

這項要求將直接影響約1400所學校，已註冊的6至12年級女學生約35萬4497人。

非營利的全國州議會聯合會(National Conference of State Legislatures)稱，自2010年以來，至少另有10 個州和哥倫比亞特區制訂或擴大學校免費提供經期用品的計畫， 最近通過類似措施的州還包括阿拉巴馬、德拉瓦和猶他州。

這項免費分發經期用品的法案在民主黨主導新州議會裡幾乎 一致無異議通過，只有一票「反對」。

經期生理用品是必需品，並非奢侈品；新州參議會多數黨領袖魯伊斯(Teresa Ruiz)說，萬一欠缺生理用品讓學生大受阻礙、 甚至決定不上學，所造成的損失絕不僅止於少上一天課而已。

新州 民主黨 學區

上一則

今年已90例 新州提防蜱傳疾病

下一則

華夏中文學校30年慶 辦系列活動

延伸閱讀

美軍運輸機於澳洲軍演墜毀 已知3死20傷

美軍運輸機於澳洲軍演墜毀 已知3死20傷
強迫精神病疑患延長住院 新州法令惹議

強迫精神病疑患延長住院 新州法令惹議
新州新法 禁商家擅收信用卡附加費

新州新法 禁商家擅收信用卡附加費
副州長病逝 新州將辦追悼會

副州長病逝 新州將辦追悼會

熱門新聞

美國夏威夷州茂宜島野火燒毀拉海納鎮，但網路上瘋傳的照片卻顯示，有棟紅色屋頂的房子毫髮無傷，跟周圍廢墟成了鮮明對比。（Getty Images）

夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚

2023-08-22 07:37

買不了房 亞裔夫妻加州移居德州

2023-08-27 15:13
百佳超市23日清晨發生大火。(消防局提供)

芝華埠百佳超市今晨突發大火 華男壁畫大作遭波及

2023-08-23 09:35
一德州婦女請廣大網友識別在自家附近拍攝到的神秘物種。（Tina Kahlig）

「這是什麼」女子住家附近拍到神秘動物

2023-08-22 02:00
西北大學醫學院神經科醫生科拉爾尼克(左)表示，全美約有1000萬人新冠檢測陰性，卻出現長新冠症狀。(西北大學醫學中心官網)

西北醫院：全美千萬人從未檢出陽性卻有長新冠症狀

2023-08-24 12:25
芝市府狀告起亞、現代車防盜不力。(Getty Images)

失竊起亞、現代車500飆至8350輛 芝市提告車廠

2023-08-28 10:37

超人氣

更多 >
教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生

教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生
累積大筆退休儲蓄 股神巴菲特教你簡單一招

累積大筆退休儲蓄 股神巴菲特教你簡單一招
搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃

搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃
南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？
教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授

教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授