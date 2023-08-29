今年已90例 新州提防蜱傳疾病

因孤星蜱(lone star tick)叮咬而引發的阿爾法半乳糖綜合症(alpha-gal syndrome)的通報病例愈來愈多，去年新澤西州有234起病例，今年已呈報90例；新州坎伯蘭郡(Cumberland County)正高度警戒中。(CDC官網)

美國疾病防治中心(CDC )表示，阿爾法半乳糖綜合症(alpha-gal syndrome)的通報病例愈來愈多，其中包括新澤西州 部分地區在內。去年新州 開始追蹤這種可能導致食物過敏並危及生命安全的蜱傳(tick-borne)疾病；去年新州有234例，今年已呈報90例；新州坎伯蘭郡(Cumberland County)正高度警戒中。

坎伯蘭郡最近聲明表示，CDC警告全國α-半乳糖綜合症病例增加，坎伯蘭郡的情況「負擔很重」，「今年因蜱蟲叮咬而急診就醫人數超過前5年的平均水平。實驗室報告的萊姆病病例恢復到新冠疫情前水平，非萊姆病蜱傳相關疾病也在過去5年持續增加。」

坎伯蘭郡衛生官員謝博德(Megan Sheppard)指出，阿爾法半乳糖綜合症是可能危及生命的過敏性疾病；這種病症與蜱蟲叮咬有關，外出時儘可能防止蜱蟲叮咬，非常重要。

阿爾法半乳糖是在哺乳動物中發現的糖分子，與孤星蜱(lone star tick)有關；孤星蜱以鳥類、鹿、狗和人類等哺乳動物宿主為食。阿爾法半乳糖綜合症會引起對於牛肉、豬肉、羊肉和乳製品等食物的免疫反應；被稱為「紅肉」過敏。

CDC指稱，這種疾病症狀包括蕁麻疹、噁心、胃灼熱、腹瀉、呼吸急促及嘴唇、喉嚨、舌頭或眼瞼腫脹；症狀通常在食用肉類或乳製品後的2到6小時出現。

美國東部和中部都有發現這種蜱傳疾病，但因氣候變暖，孤星蜱向北傳播。新澤西州立羅格斯大學(Rutgers University)蜱蟲專家托萊多(Alvaro Toledo)表示，這種寄生蟲不僅侵入新州森林，還在住家後院叮咬人類。

民眾如需更多信息，可造訪官網CDC.gov或致電坎伯蘭郡衛生局：856-327-7602。