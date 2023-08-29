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賓州溪流 76%含至少一種永久化學汙染物

記者張聲肇／綜合報導
流經費城的德拉瓦河。美國地質調查局研究發現，賓州河流被永久化學物汙染的問題相當嚴重，全州河流溪水的樣本當中，76%含有至少一種永久化合物。(美聯社)
流經費城的德拉瓦河。美國地質調查局研究發現，賓州河流被永久化學物汙染的問題相當嚴重，全州河流溪水的樣本當中，76%含有至少一種永久化合物。(美聯社)

美國地質調查局(U.S. Geological Survey，USGS)研究發現，賓州溪流被永久化學物汙染的問題相當嚴重，全州河流溪水的樣本當中，76%含有至少一種永久化合物。

USGS調查全氟/多氟烷基化合物(per- and polyfluoroalkyl substances，稱PFAS)對環境的影響，首次在一個州境內，全面抽檢生水樣本並斷定汙染源。

PFAS總共有1萬2000多種化學物質，用途廣泛，舉凡不沾鍋、抗汙家具、快餐盒、防火泡棉等日常用品，幾乎無所不見，在自然環境裡不會自動分解，在人體內也不易排解，又稱「永久化學物質。」

環保署說，這種化學物質高度集中的話，會對人體健康造成傷害。USGS指出，PFAS分布廣闊且久遠，成為飲水安全的首要問題。目前已知，會影響生育能力，導致睪丸與腎臟癌，膽固醇、免疫系統及甲狀腺問題，改變荷爾蒙分泌，也會對嬰兒造成發展遲緩等問題。

賓州永久化學物汙染最嚴重的兩個地區是巴克斯郡內沙米尼溪(Neshaminy Creek ,  Bucks County)和契斯特郡的河谷溪(Valley Creek, Chester County)。

研究人員分析的都是河裡或溪水裡抽取的天然水樣本，沒有飲用水樣本，但研究報告的作者認為，自來水公司有必要加強飲用水的「去汙」處理，把水道引過來的水中永久化學物過濾乾淨。

USGS專家2019年起，從賓州161條水道採集樣本，分析其中33種永久化學物的含量。這項和州府環保廳合作的研究報告，最近刊載於「全環境科學」期刊。

州環保廳曾在水道中發現有永久化學物，也警告釣客，從內沙米尼溪捕捉到的魚不能吃。

官員說，本研究可供聯邦、州與地方政府制定公衛與野生動物保護法規時參考。

報告領銜作者布瑞特梅爾(Sara Breitmeyer)說，本研究認為電子產品製造業是河水裡PFAS的源頭，民眾可能認識不足但卻是重大的汙染源。

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