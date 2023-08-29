台北市青少年民俗運動訪團 新州表演驚艷 相約明年再見

超炫的扯鈴表演，讓新澤西僑胞不停地鼓掌。(記者孫影真／攝影)

新澤西中文學校協會日前在東布朗士 維克Fields Sports Complex體育館舉行台北市青少年民俗運動訪問團「編織跳躍、繩鈴翻飛」公演，表演跳繩、踢毽和扯鈴，讓觀眾看得連連叫好，希望訪問團明年再來新澤西表演。

紐約文教中心主任陳永豐、新澤西中文學校協會董事長戴松昌、會長謝嘉文、副會長李珠瑛、紐澤西台灣商會前會長闕漢榮、中美文化協會會長李僑韋等人出席觀賞演出。

紐約文教中心主任陳永豐(右)，訪問團團長、台北市教育局副局長鄧進權(左)，代表團體互贈禮物。(記者孫影真／攝影)

陳永豐肯定訪團的表演，技藝純熟，許多表現令人驚艷，他也感謝新澤西中文學校協會所有義工的辛苦籌畫。戴松昌表示，訪問團演出一次比一次精彩，尤其今年編了很多舞蹈節目，希望讓中華文化一直傳承下去，意義重大。

訪問團團長、台北市教育局 副局長鄧進權表示，訪問團成員行前集訓兩個月，每一團員都很努力練習，希望帶給僑界精彩的表演。隨團顧問台北市議員王孝維希望訪問團以後繼續來參訪新澤西州 ，將城市外交發揮最好的成效。

扯鈴隊的隊形變換帥氣，十人拋雙鈴、八人直立鈴，招式豐富，教練王子昀功不可沒，他表示，團員們極速集訓，練得非常辛苦，很開心表演順利。

訪問團由台北市政府教育局主辦，弘道國民中學承辦，來自弘道國中(跳繩隊)、西園國小弘道國中聯隊(踢毽隊)和弘道國中麗湖國小聯隊(扯鈴隊)的29位小朋友，組成青少年民俗運動訪問團前來美國四州表演，新澤西是第二站。