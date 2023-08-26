匹茲堡動物園慶建園125周年 舉辦亞洲燈籠節 上千燈籠連亮2個月

匹茲堡動物園各區主題燈籠。(孫迪倫提供)

匹茲堡動物園 為歡慶建園125周年，即日起至10月底舉辦長達兩個月的亞洲燈籠節，除從中國四川邀請中國戲曲學校的專業舞者表演川劇變臉與雜技外，美華協會匹茲堡分會也受邀表演中國傳統舞蹈、功夫，每晚吸引上千人參觀。現場還有書法揮毫，贈送姓名書籤，讓遊客體驗中文字的美。匹茲堡動物園表示，在中秋節前夕舉辦亞洲燈籠節，不但讓匹茲堡居民更認識中華文化，也讓動物園更添亞洲風情。

匹茲堡動物園各區主題燈籠。(孫迪倫提供)

匹茲堡動物園舉辦長達兩個月的燈籠節，將園區分為高山動物、華人 節慶、非洲動物、海底生物、雨林動物等五大主題。每一區都有老少咸宜的互動光影遊戲，讓遊客不只是大飽眼福，還能與燈籠近距離接觸。匹茲堡動物園的各角落充滿過節氣氛，每天傍晚，上千個燈籠同時點燈，展現宏偉奇觀。

匹茲堡動物園各區主題燈籠。(孫迪倫提供)

匹茲堡動物園公關部副總Allan Marshall表示，自1898年創園至今，動物園一直在推廣野生動物的保育。過去匹茲堡動物園的明星動物，像是科迪亞克棕熊、亞馬遜 河豚等，也化身為今年的主題燈籠。為了仿造125年前動物園的場景，在入園處還設置了神獸及傳統路燈的走道，宛如時光走廊，帶民眾回味動物園的創始風貌。

美華協會匹茲堡分會受邀表演中國傳統舞蹈、功夫。(孫迪倫提供

其中，中國傳統的聚運樓、鳳凰長廊、海底隧道等的燈籠最受遊客歡迎，而可供遊客穿梭其中的大型水母燈、隨著光影搖尾擺首的藍鯨、可踩出燈光腳印的大象，這些燈籠的燈光效果也讓民眾駐足。Allan Marshall指出，東方文化在匹茲堡大受歡迎，今年預計將吸引12萬人共襄盛舉。

美華協會匹茲堡分會受邀表演中國傳統舞蹈、功夫。(孫迪倫提供

而燈籠節的另一個亮點則是中華民俗舞蹈表演，美華協會匹茲堡分會文化部執行長謝家碧表示，此活動是華人與當地居民近距離接觸的絕佳機會，因此美華協會格外重視，主動協助邀請各當地知名華人表演才藝。

今年美華協會匹茲堡分會演出的曲目有青花瓷、千年的祈願、嘉賓宴、仲夏吟扇舞等，這些舞蹈均是由華人耳熟能詳的歌曲改編，在中秋節前夕演出，許多華人遊客表示，能在異鄉看到傳統舞蹈，很有過節的氣氛。

現場揮毫中文書籤。(孫迪倫提供)

而現場揮毫的姓名書籤，也吸引大批遊客圍觀，很多遊客拿到書籤後認真詢問字義，現場宛如中文小學堂。美華協會預計將送出超過一千張書籤，每張書籤都將寫上遊客的中文名字，除了作為伴手禮外，也希望藉此分享中文的美。謝家碧強調，每張書籤都是現場揮毫，正體字雖然筆劃多，但也最能傳達文字的意思，非常值得宣揚。

川劇變臉。(孫迪倫提供)

此次負責搭建燈籠的天煜文化公司表示，所有燈籠都是由20位中國師傅手工製作，從一個月前就進場布置，除了遊客喜歡的十二生肖燈籠外，還打造了熊貓竹林、兵馬俑等場景，以沉浸式的造景讓遊客感受亞洲風情。