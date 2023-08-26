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賓州祖父母凌虐2孫受審 祖母還曾創辦照顧孫兒慈善機構

編譯潘勛／綜合報導
涉嫌與丈夫共同凌虐自己兩名現年分別為11和12歲的孫兒的被告莉亞‧凱爾沙爾(Rhea Kelsall)，竟是非營利組織「感謝祖父母」的創辦人。(Gratitude 4 Grandparents官網)
涉嫌與丈夫共同凌虐自己兩名現年分別為11和12歲的孫兒的被告莉亞‧凱爾沙爾(Rhea Kelsall)，竟是非營利組織「感謝祖父母」的創辦人。(Gratitude 4 Grandparents官網)

賓州檢方表示，一對任職媒體的祖父母涉嫌凌虐自己兩名現年分別為11和12歲的孫兒，目前已遭起訴。諷刺的是，被告莉亞‧凱爾沙爾(Rhea Kelsall)還創辧一個慈善機構，專門為照料孫子女的祖父母提供支援。

據「費城詢問報」(Philadelphia Inquirer)報導，檢方表示兩人凌虐兩名孫兒的肢體，手段包括掌摑、推倒，有次甚至還掐一名孩子的頸部。

66歲的漢納(Carl Haner)將因加重毆打、勒喉、一般毆打等相關犯行，在德拉瓦郡(Delaware County)法院受審；其妻65歲的凱爾沙爾則因未能保護其中一名男孩，讓他躲開最嚴重的凌虐，而被控危害兒童福利。

凱爾沙爾是非營利組織「感謝祖父母」(Gratitude 4 Grandparents)的創辦人，支援應法律要求而成為孫輩監護人、照料者的祖輩人士。

兩名孩子在聽證時作證說，出生之後大多時候與祖父母住在一起；他們都描述常常受到肉體處罰，但11歲的弟弟受漢納攻擊最嚴重，他說只要在公共場合，祖父母舉止就變好，彷彿他們是好人，但一回家，又開始動粗。

11歲的弟弟指出今年稍早，漢納聽他講話以為在罵祖父，於是開始用力打他的頭，後來還把他拖上樓，用他的頭去撞石灰牆，力量大到在牆上留下痕跡，接下來更掐住他脖子，讓他呼吸困難。

孩子說，凱爾沙爾有時也會加入凌虐，據他了解是自己「做錯事」的結果。例如有一次，她在足球場絆倒他，衝著他大吼大叫，還有另一次，她生氣起來，在距離住家還有一區的地方就把他趕下車，後來雖開車回來載孩子，但助理檢察官巴斯(Bryan Barth)表示，她的犯意已經很明顯。

巴斯表示，那種做法已超乎肉體處罰、不忍聽聞，她向孩子展示自己可以對他予取予求。

漢納及凱爾沙爾排定在9月20日在郡法院過堂。

費城 足球 賓州

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