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賓大校長離職前 獲校方秘密核發370萬元房貸

編譯陳韻涵／綜合報導
賓州大學前校長葛特曼。(美聯社)
賓州大學前校長葛特曼。(美聯社)

賓州大學(University of Pennsylvania)前校長葛特曼(Amy Gutmann)離職前，獲得校方核發的370萬元房貸，雖無不法但引發爭議。

費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，葛特曼2021年的總薪酬將近2300萬元，可能是付給大學校長最大筆年薪；這筆錢包括「延遲薪酬」，因為葛特曼擔任賓大校長18年，2022年離職轉任美國駐德國大使。

但葛特曼的酬勞不僅於此，稅務文件與財務揭露表格顯示，賓大董事會2020年末秘密核發一筆370萬元的購屋貸款，以0.38%的利息授予葛特曼。

賓大董事會主席史考特‧白(Scott Bok)表示，這筆貸款協助她度過「校長過渡期」。

73歲的葛特曼在職期間住在校園內的校長宿舍，而她去年2月轉任駐德大使後，想在費城置產。

葛特曼去年接受費城詢問報訪問時，表示她是留職停薪，「雖然我擔任大使期間不會住在這，但我想要有個地方可以回，費城是我們的家」。

賓大不願證實她以這筆貸款買房，但契約顯示2020年12月，就在葛特曼離校前14個月，以及貸款核發兩個月後，她的丈夫、哥倫比亞大學教授道爾(Michael W. Doyle)以360萬元的價格，買下菲爾特廣場(Filter Square)社區的一棟四層樓的豪華連棟別墅；這筆交易的買家通訊地址寫著「學校禮堂一號」(1 College Hall)，那是賓大行政人員的住所。

這筆貸款並未違法也不罕見，但學術界質疑賓大的財務規畫是否合理。

兩相對照，全美學貸達1兆7700億元，各地教師和研究生罷工爭取更高的薪資和更好的福利；賓大2023年到2024年的學雜費和住宿費上看8萬4000元，且今年學費調漲4%。

賓大高等教育研究機構(Research on Higher Education)前主任瓊妮‧芬尼(Joni E. Finney)表示，「這種事情確實傷害公眾對高等教育的信任，尤其是大眾對擁有鉅資精英學府的信任，葛特曼就算沒有賓大的貸款協助，她的薪資也買得起那棟房子。」

史考特‧白並未公開貸款細節，僅表示「符合大學政策且適用法規」。

貸款 費城 教育

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