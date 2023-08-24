聯邦上訴法院裁決：新州可依公害法告槍商

聯邦上訴法院日前裁決，新澤西州政府可依該州公害法，把槍械製造商列為槍枝暴力案件的被告。(美聯社)

聯邦上訴法院日前裁決，新澤西州 政府可依該州公害法提告槍械製造商，這是最高法院放寬公共場所攜槍規定後，新州 政府一大司法勝仗。

最高法院2022年6月做出對擁槍派有利的裁決後，新州等州政府無不設法制定公共場所等「敏感地點」限制攜帶槍械的法規，但擁槍團體立即提告，請法院裁決州法無效。

本案就是針對「全國射擊運動基金會」(National Shooting Sports Foundation，NSSF)提出的訴訟，做出「州法有效」的裁決。上訴法院駁回基金會提告的理由是，基金會「未鳴槍先起跑」，要求法院推翻新州法律，上訴法院沒理由干預州政府實施州的法律。

裁決書寫道，「基金會提告的案子還沒完全成形，本院管轄權不足，將取消原先的限制令，本案退還原地方法院重審。」

上訴法院法官庫萊西(Zahid N. Quraishi)年初本來下令州公害法暫不得執行，因為該法與2005年聯邦「保護合法槍械交易法」相牴觸。這條聯邦法保護槍械製造與販賣商，合法賣出的槍枝若變成凶器，業者不能成為訟案的被告。

但他裁決本案時說，基金會指控州法若實施，會員會受到傷害的說法不通，因為基金會提出的理由太含糊，也拿不出證據證明公害法執行後，會對其會員造成實質威脅。

基金會資深副會長暨總顧問祁恩(Lawrence G. Keane)不服上訴法院的判決，說「如果新州檢察長企圖實施本法，我們將立刻重新提出訴訟。」

新州州長墨菲於2022年7月簽署實施公害法，指明業者可以成為槍枝暴力案件的被告。新州政府贏得這起官司，別州大可起而效尤。德拉瓦州、加州 等民主黨執政的州，已制定類似的法規，槍械製造商可成為「槍械公害」案件的被告。

新州檢察長普拉特金設立了新單位，專門處理本法相關槍械商被告的民事官司。