強迫精神病疑患延長住院 新州法令惹議

新澤西州 州長墨菲(Phil Murphy)日前簽署一項法案，允許院方基於精神醫療資源不足，而強迫精神狀況有疑慮而掛急診的病者，延長住院一倍的時間；美國公民 自由聯盟(ACLU)等團體已公開反對此法，未來可能提起訴訟。

墨菲簽署的S3929法令允許醫院依據法院命令，遵照「比現行方案更高的標準」，將被認定對自己或他人構成危險的患者，留在醫院144個小時，而非以往的72小時。

非自願留院者已訴諸公設辯護人辦公室，可能對前述法律提起抗辯。

S3929法令將在兩年內到期，而在這段期間內，提供精神治療的院方可向州府申請增加床位和門診治療方案。

墨菲表示，這項措施在病人安全和醫院擁擠的急診室有限的治療需求之間取得平衡，「問題往往出在醫院無法在指定的時間內找到收治機構，必須在病患對自己或他人存在潛在危險的情況下讓病患出院」。

約45個倡議團體和非營利組織透過公開信，呼籲墨菲否決這項爭議更大的法律。

ACLU新澤西州分會也聲明反對，指S3929違背「病患自由」，呼籲州議員在法令到期後，別再延長授權。

ACLU指出，「終結非自願住院並保護患者的權利至關重要，且要確實解決延誤就醫的問題，如增加社區服務。」

艾塞克斯(Essex)與莫里斯(Morris)心理健康 協會(MHA)執行長戴維森(Robert Davison)表示，S3929是為了解決嚴重心理障礙患者床位不足的問題設置，但片面延長患者住院的時間，並非理想的解決辦法。

戴維森說，「當局讓精神障礙患者續住急診室，但急診室絕非這類患者必須待超過三天的地方；急診室通常就是在走廊上擺一張床，這是失敗的心理健康醫療，或許有其必要，但不正確。」

州議會今年稍早以壓倒性多數通過S3929法案，其內容更允許醫院在未來15個月申請臨時許可證，依據該法及收治病患人數的需求，增加更多精神病患者專用的床位；正常情況下，州衛生廳每兩年才會考慮增設床位。