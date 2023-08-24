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北澤西兩郡9居民 感染退伍軍人桿菌

編譯陳韻涵／綜合報導
退伍軍人桿菌。(美聯社)
退伍軍人桿菌。(美聯社)

新澤西州衛生廳廳長凱特蘭‧巴斯頓(Kaitlan Baston)日前宣布，當局正在調查百賽克郡(Passaic County)和博根郡(Bergen County)九位居民感染退伍軍人桿菌(Legionella pneumophila)的個案，這種病症去年冬季在新澤西北部爆發，造成兩人不治。 

退伍軍人症(Legionnaires' disease)是典型的肺炎，透過含有退伍軍人桿菌的水和空氣傳播，潛伏期約兩周，通常以抗生素治療。

感染者通常年逾50歲、有抽菸習慣，免疫系統脆弱，或有慢性肺炎與其他宿疾，確診症狀包括厭食、肌肉痛、胸痛、頭痛、咳濃痰，常合併發燒及畏寒，最後出現呼吸衰竭，嚴重恐致命。

巴斯頓表示，「早期發現是有效治療退伍軍人症的關鍵，住在賽克郡和博根郡，或近期曾造訪前述二郡而感染退伍軍人症的風險低，但若出現肺炎或呼吸道症狀，就要盡速就醫。」

衛生廳表示，賽克郡和博根郡去年11月、12月通報病例，但兩地病例的相關性不大。

不論是去年的病例或是今年新出現的案例，當局都不願透露確診者住在賽克郡或博根郡的哪些地方。

今年3月，衛生廳接獲翠登(Trenton)、尤英(Ewing)和默瑟郡(Mercer County)部分地區通報七個病例，所有確診者的居家用水都由翠登水廠(Trenton Water Works)負責供應，其中兩人喪命。

新澤西州衛生廳表示，每年約接獲250例到375例退伍軍人症通報，感染源調查可能曠日廢時，病源難尋。

新澤西州 凱特 肌肉

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