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費城美國製造音樂節 不明原因突取消

編譯盧炯燊／綜合報導
每年勞工節周末舉行的費城「美國製造音樂節」，今年將停辦。(路透)
每年勞工節周末舉行的費城「美國製造音樂節」，今年將停辦。(路透)

費城「美國製造音樂節」(Made in America music festival)自2012年起，每年都在9月勞工節周末舉行，是年度盛事，但今年在舉行前幾周突然宣布取消，對於取消活動的原因，主辦方至今仍保持緘默。

每年勞工節周末舉行的費城「美國製造音樂節」，今年將停辦。(路透)
每年勞工節周末舉行的費城「美國製造音樂節」，今年將停辦。(路透)

有人認為是音樂大亨Jay-Z旗下的製作公司公司Roc Nation，與費城市政府發生矛盾所致，但看來並不是。

這個音樂節一向在班傑明‧富蘭克林公園大道(Benjamin Franklin Parkway)舉行，但費城市長肯尼(Jim Kenney)在2018年曾有意將之搬移公園大道，結果惹來Jay-Z與歌迷的強烈抗議。

兩名了解音樂節計畫的市政廳人士表示，取消音樂節的決定均與市府及Roc Nation無關。

音樂節主辦方Live Nation與負責製作的Roc Nation這個月初在社交媒體宣布，由於出現製作以外無法控制的嚴重情況，取消今年音樂節，但會在明年回歸。

由於與主辦方及製作方無關，各種猜測紛紛出現，有人推測是因為門票銷售不佳，然而實際銷情理想。

也有人認為，是與今年音樂節的重量級人物，著名女歌星莉佐(Lizzo)有關，因為她的三名前伴舞舞蹈員早前提出訴訟，指她性騷擾及讓人在充滿敵意的工作環境下工作。

但這個猜測尚未得到任何相關方面的證實或置評，利佐也否認有任何不當行為，聲稱有關指控是虛假且令人憤慨。

市政府發言人表示，去年市府給活動提供超過150萬元，包括警察加班和清理工作費用。而主辦方表示，音樂節帶來的經濟效益遠超市府所資助的。Jay-Z在2018年一篇反對將音樂節更換地點的專欄文章表示，這個活動在首六年已為費城創造了1.028億元收入。

每年勞工節周末舉行的費城「美國製造音樂節」，今年將停辦。(路透)
每年勞工節周末舉行的費城「美國製造音樂節」，今年將停辦。(路透)

費城 性騷擾 勞工

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