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費城35高中生 獲全額獎學金修大學護理課

編譯俞仲慈／綜合報導
獨立藍十字基金會日前宣布，提供費城地區35位清寒高中生全額獎學金，修習大學護理課程，以提高醫療院所護理人員的多元性。(獨立藍十字基金會官網)
獨立藍十字基金會日前宣布，提供費城地區35位清寒高中生全額獎學金，修習大學護理課程，以提高醫療院所護理人員的多元性。(獨立藍十字基金會官網)

獨立藍十字基金會(Independence Blue Cross Foundation，IBC)日前宣布，提供費城地區35位清寒高中生全額獎學金，修習大學護理課程，以提高醫療院所護理人員的多元性。

基金會主席馬歇爾-布萊克(Lorina Marshall-Blake)表示，提供全額獎學目標是為提高護理人員的多元性，進而縮小患者治療時，在醫療院所面臨的族群差距，馬歇爾-布萊克強調：「研究表明，當病患從其認同的護理人員獲得照護時，醫療效果會更好。」

根據美國護理全國委員會(National Council of State Boards of Nursing，NCSBN)統計，全國註冊護理師(Registered Nurse，RN)只有7%是非裔，其中男性占比還不到10%，而總人口中則有14%自認為非裔。

據了解，35名清寒學生透過12項護理師培訓計畫，分別進入天普大學(Temple University)、威得恩大學(Widener University)和費城社區學院(Community College of Philadelphia)就讀，凡攻讀學士學位的學生可獲得四年全額獎學金；攻讀副學士學位(associate's degree)的學生可獲得兩年全額獎學金，另外學生還可以向IBC申請輔導並取得其他課業資源。

來自西非的移民法特孔西(Andil Fatkonsi)是35位清寒學生之一，2022年進入費城社區學院就讀，拜全額獎學金所賜，今年秋天將開始修習護理課程，而不再為學費傷腦筋，他希望畢業後成為家中第一位從事醫療業的人。 

另外剛自費城表演藝術特許學校(Philadelphia Performing Arts Charter School)畢業的格蘭特(Raheim Grant)，抱著姑且一試的態度，申請全額獎學金，結果收到威得恩大學錄取通知，難掩興奮表示：「我為自己感到驕傲。」

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