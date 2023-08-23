睽違26年 新州捷運局獲全美交通奧斯卡金獎

新澤西州捷運局榮獲美國公共交通協會頒發的「傑出捷運系統獎」。圖為新州捷運局提供的巴士服務。(取材自臉書)

「美國公共交通協會」(APTA)頒發的「傑出捷運 系統獎」被視為全國交通界的奧斯卡金像獎，今年包括新澤西州捷運局(NJ Transit)在內，有四個交通機構獲獎，也是新州 捷運局睽違26年後，再次獲得這項殊榮。

新州捷運局執行長科貝特(Kevin Corbett)表示，獲得該項殊榮「宛如贏得交通界的超級盃」，同時州長墨菲(Phil Murphy)也發表聲明，讚揚捷運局在疫情 期間的犧牲奉獻，他說：「在疫情最艱困時，能夠為醫護人員提供完整的交通服務，至關重要，我們致電給辛勤工作的捷運局每一位員工，感謝他們每天堅守工作岡位。」

據了解，在疫情發生期間，捷運局因為客流量減少，不得不減少列車班次，並重新調整服務，以配合仍需通勤的上班族和醫護人員，卻也因此付出慘痛代價，失去26名員工，其中15人在疫情爆發第一年，也就是2020年因染疫不幸身亡。

捷運局在1997年獲頒「傑出捷運系統獎」，並在前一年、也就是1996年獲頒「公共運輸系統創新獎」。

當時為方便上班族通勤，捷運局推出MidTown Direct公車運輸服務，允許鐵路公司Morris & Essex列車往返紐約賓州車站(Penn Station)，便於上班族在霍布肯(Hoboken)車站轉乘渡輪或跨哈德遜河紐新通勤火車(Port Authority Trans-Hudson，PATH)。

「今年各獎項競爭非常激烈，2023年共有19個單位申請傑出系統獎。」APTA發言人湯普森(Amy Thompson)表示：「捷運局從該獎申請名單脫穎而出。」