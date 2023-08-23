新州孟莫斯郡救生員隊 全國錦標賽4度奪冠

新州 孟莫斯郡(Monmouth County)的87人救生員團隊，上周在維吉尼亞 海灘(Virginia Beach)舉行的美國救生協會(United States Life Saving Association)2023年全國救生員錦標賽(National Lifeguard Competitions)中，擊敗來自全國各地的對手，拿下第一名。

孟莫斯郡官方表示，這支由來自孟莫斯郡和海洋郡(Ocean County)部分地區的海灘救生員組成的團隊，以1324.5的總分獲勝，是孟莫斯郡隊有史以來的最高分。

美國救生協會是全美救生運動的管理機構，自1980年以來，每年都在美國不同的海灘，舉辦全國救生員錦標賽；在這為期四天的錦標賽中，來自全國各地共1000多名救生員，需針對海灘衝刺、衝浪救援、跑遊跑競賽和衝浪比賽等項目進行比賽。

今年是孟莫斯郡對第四次，將霍華德李全國冠軍獎杯(Howard Lee National Championship Trophy)抱回家；在此之前，孟莫斯郡還分別於1983年在紐約長灘、2014年在維吉尼亞海灘和2017年在戴通納海灘(Daytona Beach)拿下冠軍。

「每天都是一種挑戰」教練萊恩．馬修斯(Ryan Matthews)16日指出，「我們完成我們該做的，且做得很好，並且從中取得很多樂趣。」馬修斯曾是孟莫斯郡救生員團隊中表現最好的選手，自1999年以來就一直參加各種全國比賽，並曾贏得美國鐵人公開賽(American Ironman Open)，並在男子個人賽中進入前五名。

馬修斯將團隊這次勝利，歸功於隊中多名首次亮相並表現出色的青少年團員；團隊官員指出，其他表現出色隊員，還包括來自七總統海濱公園(Seven Presidents Oceanfront Park)的凱特 ．奎里利(Kate Crilly)，在女子公開組中拿下名次。