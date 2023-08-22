新州天主教學校解雇未婚孕師 法院判合法

新州凱尼爾沃斯聖特蕾莎中小學。(St. Theresa School官方臉書)

新澤西州 一所天主教學校，解雇了一名未婚懷孕的兼職幼兒看護員而遭提控，新州 最高法院裁定該項解雇合法。這個裁定雖為長達數年的官司畫上句號，但卻將有關宗教自由與政教分離的爭議，推上了全國舞台。

2011年，維多莉亞·克里斯泰洛(Victoria Crisitello)受雇於新州凱尼爾沃斯(Kenilworth)聖特蕾莎中小學(St. Theresa School) 擔任兼職幼兒看護員，三年後，校方說有意將她轉調為全職小學教師。她向校長要求加薪，同時表示因為她懷孕了，新工作必須考慮如何同時照顧孩子。

最後她不但沒獲得升職加薪，反而被解雇。校方表示，她婚前性行為違反了學校的道德準則。

克里斯泰洛說她已與孩子的父親訂婚，2014年提出訴訟。她的代表律師以及包括新州美國公民自由聯盟(ACLU)在內的民權組織表示，解雇違反了該州的反歧視 法規。雙方纏訟多年來，官司在原審法庭與上訴法院之間反覆來回。

新州最高法大法官院最終於14日一致裁定解雇是合理的，因為克里斯泰洛違反了天主教律法，而且宗教組織可以不適用新州的反歧視法。

對於這項裁決，克里斯泰洛的代表律師及其他民權組織除表示失望外，更擔憂裁決的潛在影響。

代表律師指出，裁決可能會影響所有不同類型的宗教實體，包括天主教醫院也可以解雇未婚懷孕職員。他認為，這個案件中最大的問題是，一個針對未婚孕婦的政策，在這個政策下，孕婦今後將不會受到平等對待。

新州總檢察長辦公室、新州ACLU最高法院辯護主任沙洛姆(Alexander Shalom)等，對有關裁決同時感到失望。

法律專家指出，與其他州或聯邦法律相比，新州的反歧視法給予宗教雇主提供更廣泛的例外空間，新州議員可能會試圖縮小反歧視法範圍。