前賓州第一夫人凱西91歲辭世 拜登親弔唁

拜登總統(前排右)弔唁後離開教堂。(美聯社)

拜登 總統的老鄰居、前賓州 第一夫人艾倫‧凱西(Ellen Casey)上周以91歲高齡辭世，拜登17日前往故鄉史克蘭頓(Scranton)聖彼得天主教堂拂棺弔唁。

拜登剛下飛機就告訴記者，凱西是勇敢又溫柔的多年好友，在他人生路上扮演了「很重要的角色。」「我所有的價值觀都是在史克蘭頓學到的，而她就是這些價值觀的具體實現者。」

他說，凱西的喪禮18日舉行，他無法參加，一來不願造成維安不便，二來他得赴大衛營主持美日韓三國峰會。

艾倫的先生勞勃‧凱西(Robert Casey)於1987至1995任賓州州長，2000年辭世，兩人結褵50載，育有子女八人。她兒子、參議員凱西(Bob Casey)說，母親是「我們家庭的核心。」

賓州人民眼中，前第一夫人提倡教育 ，擔任州大使，也是史克蘭頓民眾的大家長。她畢業於當地瑪麗伍德大學人文學系，對教育普及以提高婦女乳癌意識，貢獻良多。

拜登自幼住在離凱西家僅隔幾條街的Green Ridge區，兩家都是愛爾蘭裔天主教家庭，拜登每次返鄉，必定登門拜會。2020年選舉日，計票結果尚未出爐，拜登在自己老家牆上寫上「蒙上帝恩典從此屋到白宮」後，便前去探望凱西。

拜登對凱西的悼辭中提到：「光和艾倫聊上幾句，你就可以一輩子獲益於史克蘭頓人的價值觀。誠實、高尚、廉潔、操守。這不容妥協的價值，造就我們的一生。仁慈不是懦弱的表現，而是力量的象徵。」

拜登從政過程中不斷強調自己史克蘭頓出生的背景，幾乎每次演講都提到自己對這城鎮的感念，說故鄉是教會他藍領階級仁慈價值觀的地方。共和黨政敵質疑他10歲就離開的故鄉，能對他產生多大的影響，他就拿出行動，包括親自拜訪凱西，證明他和故鄉鄉親的聯繫從未間斷。