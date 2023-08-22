又陷調查疑雲 新州參議員梅南德茲民調降

新澤西州民主黨籍聯邦參議員梅南德茲(右)與妻子娜汀。(美聯社)

數度捲入收賄疑雲、妻子被鎖定調查的新澤西州民主黨籍聯邦參議員 梅南德茲(Robert Menendez)，在選民眼中的地位已鬆動，根據孟莫斯大學(Monmouth University)近日公布的民調 ，肯定他參議員表現的選民僅35%，44%否定他的表現；去年4月，44%受訪民眾肯定他的國會成績、否定的比率為39%。

孟莫斯大學民調中心主任莫瑞(Patrick Murray)說，8年來，民意對梅南德茲從肯定到五五波到否定，顯示聯邦調查局對他的新一波調查，已經影響到民眾對他的好感，而且比上次他受到調查的時候還嚴重。

相較之下，同黨同州參議員布克(Cory Booker)仍獲過半選民肯定，但獨立及共和黨選民對他的支持度下降；拜登總統在新州 的支持度也從中立降為否定，主要因獨立選民的支持下滑。

新州所有成年人以及登記選民對拜登總統表現的評價，都是41%肯定，52%否定。去年，肯定者占47%，否定者占49%。

孟莫斯大學電話民調8月10-14日進行，有效樣本814人，樣本誤差率為正負5.4個百分點。

民調顯示，57%新州選民知道，梅南德茲又被聯邦調查局調查了，六成選民認為，這會影響他服務選民的能力。肯定他的民主黨選民減少了8%，但仍有58%肯定他，否定他的則增加7%至23%。獨立選民給他的評價是29%肯定，45%否定；共和黨選民14%肯定，75%否定。

梅南德茲的政治顧問索利曼(Michael Soliman)認為，勤於跑基層的梅南德茲仍甚孚人望，「真正有意義的數字是2024年11月選民到投票所投出來的數字」。

曼哈頓聯邦檢察署日前發出傳票，要查明梅南德茲與新州唯一獲准出口符合伊斯蘭律法的肉品到埃及的業者有何關係。該公司總經理哈納(Wael Hana)是他太太的朋友。這是他2006年進入國會以來，第三度受到調查。