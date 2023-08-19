新州選前發ANCHOR退稅 惹議

新澤西州納稅人將在11月初收到2020年度ANCHOR房地產稅減免退稅支票。(取材自新州稅務廳官網)

新澤西州納稅人將在11月初大選前夕收到2020年度ANCHOR (Affordable NJ Communities for Homeowners & Renters)房地產稅減免計畫支票 ，比之前收到2019年度減免款項的時間點還早了好幾個月；屋主最多可獲1750元，租屋者最多700元。

預計100多萬納稅人將在11月1日前收到退款，由於適逢州議會選舉前六天，時機敏感引發共和黨人士抨擊。

新州州議會上下兩院全部120席都將進行改選，民主黨 試圖保住多數黨地位，共和黨則打算繼2021年成功翻轉7個席次後，爭取20年來首度奪回至少一個院的主導權。

參議會少數黨領袖布科(Anthony Bucco)說，新州是全美課稅最重的州，房地產稅減免至關重要，但不該被當作政治工具；州參議員奧斯坎倫(Declan O'Scanlon)則表示州政府藉機玩弄政治手段一點也不令他訝異。

民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)的發言人休提諾(Jennifer Sciortino)指出，房地產稅退款發放時間點與政治毫無關係。

ANCHOR計畫實施第一年所發放的2019年退款於今年3月下旬發出。稅務廳表示，未來每年將固定在秋季發放退稅 款；這次發放時程提前是因為已掌握郵寄地址、直接轉帳等許多資料，較去年節省大量工作時間。

選舉前發送退稅支票早有前例可循。民主黨籍前州長伯恩(Brendan Byrne)1977年競選連任時便開出印有他全名的退稅支票；墨菲也因為在2021年選舉前發放500元退稅支票，而遭受共和黨人批評。

新州政府本周稍早開始寄信給130多萬名符合資格的納稅人，除非個人資訊更改，多半會自動收到款項。

依規定，年滿65歲、年收入15萬元以下的屋主可獲得1750元退稅；收入超過15萬至 25萬元者可獲1250元；65歲以上租屋者、收入低於15萬元將獲700元，64歲以下者將獲450元。