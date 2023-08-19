新州曼維爾淹水屋 不再抬高改買斷

2021年艾達颶風侵襲新州，曼維爾淹成一片汪洋，受創嚴重。(美聯社)

新澤西州 政府8月上旬告知曼維爾區(Manville)水災受災民眾，以往用來幫忙抬高住屋、抵抗洪水 的聯邦經費，現已不再提供，唯一能協助災民的便是買斷；民眾只能搬家，把房子賣給州方，不然要自行負責。

「NJ.com」報導，在墨菲(Phil Murphy)州長主政下，許多州府機構改變政策，調整聯邦資源的使用次序。簡言之，新澤西州不再打算把錢用在抬高特定易淹水區的住宅。

由颶風 倖存者組成的非營利組織「新澤西組織專案」(New Jersey Organizing Project)表示，州方這次轉變來得叫人驚奇，2021年艾達(Ida)颶風過後，有些暴風雨災民已經花錢在抬高房宅，迄今約79名曼維爾區居民接獲通知，他們必須做出選擇，要不賣掉住宅，或者自付抬高房屋的費用。

曼維爾區民眾因艾達颶風受災慘重，居民預計可收到約2000萬元補貼，相當於州方購屋預算的半數。那次暴風雨在新澤西奪走30條人命，曼維爾區雖未傳出死傷，但建築受損嚴重，有些民宅因瓦斯外洩而爆炸，基礎建設方面，有些鐵軌系統變形，泥水浸泡的設施橫陳在人行道。

艾達颶風過後，拜登總統曾親赴曼維爾區探視。

曼維爾區1萬1000居民住在約2000棟房屋，其中17%位於地勢最低窪地區的房屋將受到本政策改變之影響，包括整個「失落河谷」(Lost Valley)，也就是拉里坦(Raritan)與米爾斯通(Millstone)兩河相夾的沖積平原。地方官員證實，新政策改變，受影響民宅數超過500戶。

州長辦公室發言人瓊斯(Tyler Jones)表示，因氣候變遷導致強大暴風雨次數模模都增加，無疑未來遲早必會有另一場洪水，過去幾十年曼維爾區並未採取實際作為，以舒解這種明顯的公共安全危害，所以購斷易淹水區房宅的決定，絕非草率而為。

瓊斯表示，曼維爾區是第一個施行購斷政策的行政區，將成為全州易淹地區房屋購斷的範例。