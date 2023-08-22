我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴菲特3萬元買房 65年後漲到144萬元

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 官兵全數罹難

金神大賭場推出全新特斯拉電動車展廳

紐約訊

美國頂級娛樂勝地之一康州金神大賭場宣布，將開設一個頂尖的特斯拉電動車展廳。這個獨特的特斯拉銷售和交付中心預計將於今年秋季在金神名店街開業，客人將有機會選購Model Y、Model 3、Model S等車型，同時還可以瞭解更多有關特斯拉太陽能和儲能產品的信息，方便賓客購買特斯拉電動車。

金神大賭場與全球電動車領先品牌特斯拉的這一合作，締造了康州前所未有的創新項目，頂級銷售和交付中心也會在印地安人部落的土地上運營。

金神大賭場總經理Jeff  Hamilton表示：「我們對特斯拉電動車展廳即將在金神大賭場開業感到非常興奮。這次與特斯拉的合作，標誌著金神大賭場在促進有影響力的合作關係、推動環境可持續性以及為每年數百萬位賓客提供尖端體驗方面取得的重要成就，這些都是金神大賭場和金神部落的核心目標。」

金神大賭場的這個全新特斯拉電動車展廳目前計劃於2023年秋季開幕，屆時，康州以及周邊地區的居民可以便捷地購買和提取特斯拉車輛。特斯拉還將與金神大賭場合作，將當地人才納入職業發展計劃，為金神部落成員和金神大賭場員工提供學習多樣技能和技術培訓的機會，有可能為創造激動人心的特斯拉就業機會鋪平道路。

金神名店街是一座佔地130,000平方英尺的雙層餐飲和購物場館，連接著the Sky賭場與the Earth賭場。這裡令人驚嘆的場地設計由Rockwell Group負責，擁有精彩的夜生活娛樂和屢獲殊榮的餐飲場所以及零售店，例如COACH、Tommy Bahama、Robert Graham、LIDS，以及即將到來的Athleta和特斯拉。

新展廳位於Todd English的Tuscany對面，交付將在Sky Tower附近的代客泊車處進行。開業後，金神大賭場會員計劃的金神現金獎勵將可用於特斯拉購車，賓客還可以在度假村周圍進行特斯拉熱門車型的試駕。

如要獲取更多關於金神賭場的資訊，請致電：1-888-226-7711，或造訪：mohegansun.com。關注Facebook、Twitter、Instagram，請@mohegansun；YouTube及Snapchat請查找用戶名：MoheganSun。

特斯拉 電動車 就業

上一則

西雅圖南部水煙店槍案3死6傷 搜出至少5把槍

下一則

華府華文作家協會寫作工坊9月開課 8/31報名截止

延伸閱讀

馬斯克睽違9年再訪日本 目的引發各界臆測

馬斯克睽違9年再訪日本 目的引發各界臆測
特斯拉EV電池 中企占比達4成 中國逐步掌握主導權

特斯拉EV電池 中企占比達4成 中國逐步掌握主導權
價格戰還沒結束？特斯拉推低價版Models S／X 便宜1萬元

價格戰還沒結束？特斯拉推低價版Models S／X 便宜1萬元
被湖南機場禁止入內？特斯拉：已在中國建立數據中心

被湖南機場禁止入內？特斯拉：已在中國建立數據中心

熱門新聞

美國德州一名11歲女孩日前獨自在家中遭到性侵勒斃，死前曾傳訊警告父親有人在敲門。（影片截圖）

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

2023-08-17 12:25
華人黃彥銘出差工作突發中風被直升機緊急送往醫院。（取自Gofundme）

德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術

2023-08-19 19:49
UPS送貨司機年薪即將調升到17萬元。(路透)

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

2023-08-16 10:07
夏威夷州的入侵草種大部分來自非洲，當初引入作為牲口的牧草，並不知道幾十年後會成為危險。這些草種耐旱、能夠侵入複雜的地形跟逐漸消滅當地的物種，在美國西部也同樣是越來越大的威脅。（Getty Images）

夏威夷茂宜島災難性野火 「意想不到的禍根」竟在幾十年前種下

2023-08-18 07:29
由於紐約機場塔台人力短缺，FAA繼續允許航空公司減少航班數量因應。(特派員黃惠玲／攝影)

預期航班減少 飛紐約、華府機票將更貴

2023-08-15 09:42
附近住家的RING系統錄下了爆炸的一刻。(截自影片)

賓州匹茲堡民宅離奇爆炸 烈焰衝天 5死

2023-08-14 16:47

超人氣

更多 >
閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人

閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人
6.8萬買「好聲音」導師轉身？潘瑋柏「椅子自動轉」網炸鍋

6.8萬買「好聲音」導師轉身？潘瑋柏「椅子自動轉」網炸鍋
延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤

延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤
爆私生子傳聞後首同框 梁朝偉、劉嘉玲台下零交流？

爆私生子傳聞後首同框 梁朝偉、劉嘉玲台下零交流？
華人家政阿姨好勵志 來美11年後創業 月入過萬

華人家政阿姨好勵志 來美11年後創業 月入過萬