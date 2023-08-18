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罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

新州大西洋郡4死爆炸案 屋囤大量火藥

記者張聲肇／綜合報導
新澤西州大西洋郡布納3日發生造成四人死亡的住宅爆炸案，原因是屋內囤積的大量火藥爆炸。(美聯社)
新澤西州大西洋郡布納3日發生造成四人死亡的住宅爆炸案，原因是屋內囤積的大量火藥爆炸。(美聯社)

新澤西州大西洋郡(Atlantic County)警方表示，8月3日在布納(Buena)發生造成四人死亡的住宅爆炸案，原因是屋內囤積的大量火藥爆炸。

富蘭克林鎮警局長德塞薩瑞(Matthew DeCesari)說，警方從現場一輛車內查獲大量炸藥材料和化學物質，屋外倉庫內也有。

位於北西大街的災害現場損壞嚴重，大西洋城市警局的炸彈小組無法確定哪些爆炸物引發這場災難。

警察從現場查獲的危險物資，都是製造商業等級爆竹或煙火的材料，包括99磅硝酸鉀、58磅硝酸銨、10磅硝酸鋇。根據國家醫學圖書館，這三種化學物質都是製造炸藥的材料。

德塞薩瑞說，這些材料，民眾可依法購得。「可是，如果把它們混在一起，就變成可能爆炸的材料，到這一步，就非法了。」

警方也從現場找到空殼和自製煙火的材料。

7月，警方就從那一帶查出有人製造爆竹的證據，但未對任何人提出犯罪指控。

8月3日爆炸火災的受害人當中，一名1歲的女童和一名16歲的女孩受傷。兩人都由直升機送到費城聖克里斯多福兒童醫院救治。警方說，1歲女孩燒傷嚴重，但情況穩定，16歲女孩很快就可出院。

死亡的是2歲男孩、3歲女孩、52歲和73歲男子，共四人。

爆炸後隨即趕赴現場的直升機錄影紀錄顯示，房屋炸成一片火海，後院可見碎片。鄰居說，爆炸聲響巨大，附近車輛的防盜警報器紛紛烏烏作響。

調查人員已排除瓦斯外洩為爆炸原因。這是聯邦與地方治安人員聯合調查的結論。

新澤西州 醫學 費城

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