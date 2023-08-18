速食餐廳波士頓市場欠薪 新州令27間店停業

新澤西州27間「波士頓市場」速食餐廳遭勒令停業，業主提出上訴。(取材自臉書)

新澤西州勞工 廳日前勒令27間「波士頓 市場」(Boston Market)速食餐廳停業，直到該公司支付拖欠員工的薪資與違規罰款共計254萬元；波士頓市場已提出上訴，近期將舉辦聽證會。

波士頓市場公司質疑新州 當局於去年11月開始的調查結果；根據新州法律，一旦業者提出上訴，州府必須在七天內安排聽證會。

當局去年接獲波士頓市場的員工舉報後，著手調查，結果發現波士頓市場確實有拖欠工資、未付最低薪資、沒給帶薪病假、未保存帶薪病假紀錄，以及妨礙州府調查等違規情事。

當局指出，新州的波士頓市場餐廳共欠314名員工60萬7471元薪水，業者另須支付120萬元的損害賠償、18萬2241.3元的管理費，以及54萬9500元的行政處罰，總計約254萬元。

新州薪資、工時和合約合規協會(Division of Wage and Hour and Contract Compliance)助理專員佩翠卡(Joseph Petrecca)說明，「波士頓市場餐廳全國連鎖，需為公平對待員工樹立更好的榜樣。」波士頓市場官網寫道，該公司在新州共有31間餐廳，全美共有310間分店。

佩翠卡表示，「多虧(州長)墨菲(Phil Murphy)政府，新州勞工廳得以大規模執法並與雇主合作，阻止剝削職員，創造可持續的改變，杜絕未來的違法情事。」

墨菲向來強化新州勞動法，保障工人免遭剝削。勞工廳數據顯示，2019年以來，新州已發布138項停業令，藐視停業令的企業每天最高可開罰5000元。

勞工廳發言人安潔拉‧戴利-桑帝(Angela Delli-Santi)表示：「停業令發布後，業者必須停業，直到企業解決勞工廳糾舉的違紀，或成功對停業令提出上訴。」