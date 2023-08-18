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新州公寓租金漲近3成 租客告房東

編譯俞仲慈／綜合報導
新澤西州霍布肯市麥迪遜街800號的公寓大樓，被租客指控漲幅過高。(取材自谷歌地圖)
新澤西州霍布肯市麥迪遜街800號的公寓大樓，被租客指控漲幅過高。(取材自谷歌地圖)

新澤西州霍布肯市(Hoboken)由AvalonBay Communities公司管理的一棟公寓大樓，由於一年租金漲價近三成，一間單房公寓月租金漲至3400元，租客根本吃不消，一怒之下聯手提告，並獲得市長公開支持。

霍布肯市長巴拉(Ravi Bhalla)聲明表示：「我向承租戶表達堅定的支持，勇敢出面反對調漲租金，因為坐視不管，最終導致許多居民因房租上漲被迫搬離霍布肯。」並強調：「希望透過司法程序建立一套標準，遏止租金調漲的不合理性。」

位於麥迪遜街(Madison St)800號的六層樓出租公寓，一年來房租漲幅從23.9%至28.2%不等，漲幅不符行情，包括扶養10歲孩子的單親媽媽哈登(Sylvia Harden)等五位原告，委託租屋權益支持者索貝爾(Andrew Sobel)所屬的法律事務所出面控告AvalonBay Communities公司。

根據訴狀指稱：「被告在12個月期限內，租金調漲26.9%以及違約調漲86.8%，實屬不合理，不符該區行情，意圖迫使原告哈登搬離向被告承租的公寓，惟制定反驅逐法(Anti-Eviction Act)目的，即防範此種情況發生。」

根據澤西市法令，中低收入戶在面臨被房東驅離時，可獲得免費律師的司法救助，市議員所羅門(James Solomon)強調：「如果沒有司法，他們(房東)往往是獲勝方，所以採取司法途徑非常重要，如果沒有能力提告，通常談判時只會屈於弱勢。」

另一方面，力挺房東權益的「麥爾史奎納稅人協會」(Mile Square Taxpayers Association)主席賽門奇尼(Ron Simoncini)對於租客動輒控告房東的作法，主張廢除法律諮詢權，他表示：「房東為一件簡單的驅逐案辯護，可能花掉3000至1萬元。」並表示：「此類訴訟案件多到不計其數，得浪費多少金錢在上面？」並主張諮詢權應附帶要求租客在訴訟期間繼續付房租，只要勝訴仍可獲得租金退款。

租金 房東 租客

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