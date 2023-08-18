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新州、賓州兒童吸入尼古丁 案例激增

記者張聲肇／綜合報導
過去10年來，電子菸普受歡迎，兒童吸食尼古丁案例已在去年達到歷史高點。圖為JUUL電子菸產品加註的警語。 (美聯社)
過去10年來，電子菸普受歡迎，兒童吸食尼古丁案例已在去年達到歷史高點。圖為JUUL電子菸產品加註的警語。 (美聯社)

新澤西和賓州東部兒童吸入電子菸尼古丁的案例激增，專家說，家裡的成人應負責「做好榜樣」，藏好菸品，避免糖果風味的電子菸讓兒童接觸。

費城兒童醫院統計，年初到7月31日止，賓州東部未成年人吸入尼古丁的案例有89起，去年同期有58起。2022年有131例，比2021年103例增加幾乎三成。2021-2023年間，賓州東部吸食香菸或菸油尼古丁案例中，75%是5歲以下兒童。6-19歲占15%，19歲以上占10%。

新州20歲以下吸食尼古丁案例，2021年有42起，到2022年增為86起，增加一倍。今年至今有83例，其中77例是5歲以下小孩。

新州統計不分傳統菸和電子菸或菸油，只要吸入過量尼古丁求助過，就列入統計。過去10年來，電子菸普受歡迎，專家表示，中毒案例激增，顯示兒童愈來愈容易接觸到液態尼古丁。

根據凱瑟家庭基金會(KFF)健康新聞，全國兒童吸食尼古丁案例去年達到歷史高點，專家擔心的理由是市場主流的吸完即丟電子菸的尼古丁含量，相當於好幾包傳統香菸，產品包裝依法卻不必警告「勿讓兒童接觸。」

香菸和菸油的氣味也是吸引兒童誤食的原因。雖然某些州禁止出售加味菸，菸槍們卻很容易跨州或網購買到自己喜歡的風味產品。專家說，包裝精美也是兒童「誤嚐」的原因。

費城兒童醫院中毒控制中心臨床經理賈沃斯基(Anthony Jaworski)建議癮君子家長改抽無加味香菸，減少對孩子的吸引力；不要在孩子面前抽，以免孩子偷抽。

他說，菸品、菸具應妥善置放，「用處理藥品和危險化學品同樣等級」的標準保管。

如果孩子出現嘔吐、臉色蒼白、非正常出汗(吸入尼古丁15-20分鐘後)等現象，就該注意，繼續疲倦、神智混亂的話，就要看醫生。更嚴重還會抽筋、癲癇發作、喪失知覺，甚至喪命。

過去10年來，電子菸普受歡迎，兒童吸食尼古丁案例已在去年達到歷史高點。圖為JUU...
過去10年來，電子菸普受歡迎，兒童吸食尼古丁案例已在去年達到歷史高點。圖為JUUL電子菸產品加註的警語。 (美聯社)

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