材料工程先驅愛蓮娜瓦達拉辭世 享壽99歲

熱愛飛行的材料工程先驅及化學家愛蓮娜·瓦達拉，生前駕駛熱氣球照片。(National Balloon Museum官網)

材料工程先驅、前富蘭克林研究所天文學家、化學家及教育家的愛蓮娜。瓦達拉(Eleanor Vadala)，於7月19日因心臟衰竭在賓州 家中去世，享壽99歲。

從小就富有好奇心的瓦達拉，二次世界大戰期間，在飛機零件製造商擔任品質檢查員兩年，1947年至1951年間擔任富蘭克林研究所全職講師，並深入科學研究、天文學和氣球 飛行領域。1951年在擔任材料工程師期間，投入芳綸(aramid)、聚酯纖維和其他用於熱氣球和其他飛行器的輕質材料研發工作，一直到1989年退休。

瓦達拉曾是海軍新型電腦化測試設備的專家，也是美國監控前蘇聯史普尼克1號及2號衛星的觀測團隊成員。1954年瓦達拉第一次搭乘熱氣球飛行，1963年成為第三位取得聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration)熱氣球飛行員證書的女性，並於2019年入選美國熱氣球名人堂。1954年至1973年間，她在美國、歐洲和其他地區共進行66次的熱氣球飛行。

瓦達拉在1984年與貝利(Edwin Bailey)結婚，在他去世後以先生的名義在賓州維拉諾瓦大學(Villanova University)設立天文學獎學金。她的侄孫女莎拉說，「她終身熱愛學習，不斷嘗試令她在許多新事物上取得卓越成就。」

瓦達拉1923年9月8日出生於新澤西州 ，她的家人在她幼年時搬到費城西南部，1941年高中畢業，1947年獲得朱尼亞塔學院(Juniata College)營養學學士學位，並進入天普大學(Temple University)繼續攻讀化學。她曾在長老教會擔任執事，熱愛閱讀與解謎遊戲並曾與家人和朋友一起環遊世界。她的侄女琳達稱她是「一個樂觀的人。把每一天都當成一次冒險，並深信應該活出極致。」

在入選熱氣球名人堂時，瓦達拉曾說：「身為一名熱氣球飛行員要對另一個人說的話，就是：享受你能飛行的事實、你是自由的而且可以乘著風飛翔，這是一件美妙的事。」