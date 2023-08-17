支持外國恐怖組織測試炸彈材料 費城17歲青少年被捕

費城一名17歲青少年，因涉嫌支持外國恐怖組織，購買並測試製做炸彈的材料，日前遭有關當局逮捕。(美聯社)

費城 一名17歲青少年，因涉嫌支持外國恐怖組織，購買並測試製做炸彈的材料，甚至著手找尋攻擊目標，日前遭有關當局逮捕。

嫌犯11日在費城溫菲爾德區(Wynnefield)家中被捕。警方以未成年為由，拒絕公布姓名，但表示將把他當作成年人起訴。

聯邦調查局(FBI )費城辦事處特別調查員甲桂林·馬奎爾(Jacqueline Maguire)指出，嫌犯已著手辦理赴國外的手續，打算加入或支持某恐怖組織。

警方查獲他所購買的化學物質、引線以及啟爆裝置，檢方打算以「持有大規模殺傷性武器、共謀犯案、縱火、造成或可能造成災難」等重罪罪名將他起訴，一旦定罪，可能得坐牢20年。

費城地區檢察官克拉斯諾(Larry Krasner)表示，依法地區檢察署必須向少年法庭提告，但承辦檢察官會設法將全案移到成人法庭審理。

克拉斯諾有意繼續羈押嫌犯，因為「在押的這個年輕人，立志要當恐怖份子，不只在想，而且已經在做令人深感不安的事情，對每個人都是重大的威脅 -- 對他自己、他家、他的街坊鄰居，坦白講，費城所有人，以及全國甚至海外民眾。」

費城詢問人報引述知情人士說，嫌犯被捕地點就是費城律師阿布杜-拉曼(Qawi Abdul-Rahman)的家。後者今年角逐賓州上訴法院法官，參加民主黨內初選時敗落。

檢方說，嫌犯的WhatsApp帳戶上，有兩個恐怖組織的旗幟。

馬奎爾說，嫌犯因為他社交媒體上，和敘利亞聖戰組織Katibat al Tawhid wal Jihad(KTJ)聯絡，而引起FBI關注。國務院 將KTJ列為外國恐怖組織，是伊斯蘭國(ISIS)相關團體，自稱2017年俄國聖彼得堡地鐵炸死14人的爆炸案，以及2016年中國駐吉爾吉斯坦大使館遭自殺炸彈攻擊，都是他們犯下的。