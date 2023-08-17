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新州檢察長：抖音「起亞挑戰」致汽車竊案大增

記者張聲肇／綜合報導
新澤西州檢察長表示， 抖音「起亞挑戰」影音視頻是導致汽車竊案大增的部分原因，尤其是起亞和現代兩家車廠產品特別容易遭竊，車主應妥加保護(Getty Images)
新澤西州檢察長表示， 抖音「起亞挑戰」影音視頻是導致汽車竊案大增的部分原因，尤其是起亞和現代兩家車廠產品特別容易遭竊，車主應妥加保護(Getty Images)

新澤西州檢察長普拉特金14日表示， 抖音「起亞挑戰」影音視頻是導致汽車竊案大增的部分原因，該州14萬300輛車有安全弱點，尤其是起亞和現代兩家車廠產品特別容易遭竊，車主應妥加保護，以免失竊後成為隨機殺人案的工具。

新澤西州每五輛失竊汽車，就有一輛是起亞或現代車；去年抖音盛傳「起亞挑戰」視頻後，警方就提高警覺。該視頻教人用簡單的USB資料傳輸線啟動車輛。

普拉特金說，這教壞小孩的影音內容在社媒上流傳後，全國汽車竊案全面上升，「很不幸，新澤西也不例外。」

汽車廠商和抖音曾努力將相關內容視頻下架，無奈青少年「版主」像打地鼠遊戲中的老鼠，到處竄起冒出，打不勝打。

新州媒體NJ Advance Media記者看過一個視頻，帶著手套的雙手用一把螺絲起子和一條USB線，輕易就發動車子的引擎。旁白的機器人聲音歡呼：「30秒就得手了！」

檢察長辦公司資料顯示，新州840萬輛有照車輛當中，起亞和現代占6.5%，卻占今年失竊車的19%。

今年5月，普拉特金和其他16州檢察長聯名發函聯邦政府，呼籲有關部門下令這兩家廠商召回車輛改進，因為太容易遭竊。起亞和現代確實想召回所有車輛回廠更新軟體，但整個作業曠日費時，因此同時也提供駕駛盤鎖，籲請車主耐煩些，讓小偷難以得逞。

尤寧郡林登鎮警察還特地幫忙車商宣傳、分發汽車保護鎖。

新冠疫情結束後，汽車竊案暴增，全州警察不斷加強查緝，不無成效，但這兩家南韓廠牌的失竊率卻有增無減，且越來越多案例顯示，失竊車被用於謀殺、搶劫等犯罪。追捕竊盜，可能造成更多傷亡。

全國公路交通安全局說，失竊車釀成的車禍至少有14起，造成8人死亡。

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